बरेली में डीएलएड छात्रा नीतू गंगवार का हत्यारा उसका ही बॉयफ्रेंड निकला। नीतू की लाश 16 मई को खेत में मिली थी। परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने नीतू की कॉल डीटेल खंगाली तो आरोपी अशोक कुमार (24) पर शक हुआ।जांच में पुलिस को अशोक की लोकेशन का पता चला। रविवार रात 2 बजे एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा और सीबीगंज पुलिस की टीम ने ट्यूलिया अंडरपास के पास अशोक को घेर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपी फायरिंग कर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ सीबीगंज थाना क्षेत्र के ट्यूलिया अंडरपास के पास हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया- नीतू से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। नाराज होकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। शव को छोड़कर भाग गया।

शादी करना चाहता था, मना किया तो गला घोंट ा; पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार बरेली में डीएलएड छात्रा नीतू गंगवार (23) का हत्या रा उसका ही बॉयफ्रेंड निकला। नीतू की लाश 16 मई को खेत में मिली थी। परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने नीतू की कॉल डीटेल खंगाली तो आरोपी अशोक कुमार (24) पर शक हुआ।जांच में पुलिस को अशोक की लोकेशन का पता चला। रविवार रात 2 बजे एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा और सीबीगंज पुलिस की टीम ने ट्यूलिया अंडरपास के पास अशोक को घेर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपी फायरिंग कर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी । वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ सीबीगंज थाना क्षेत्र के ट्यूलिया अंडरपास के पास हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया- नीतू से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। नाराज होकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। शव को छोड़कर भाग गया।पहले सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझ लीजिए- मानपुर गांव के सोमपाल गंगवार (50), सुभाष चंद्र बोस आदर्श विद्यालय के प्रबंधक हैं। पत्नी राजो देवी गृहणी हैं। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी (26) की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर नीतू गंगवार थी। वह बहेड़ी के दर्शन सिंह डिग्री कॉलेज में डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी। पिता सोमपाल ने बताया- नीतू की डीएलएड परीक्षा का केंद्र फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में था। परीक्षा देने के लिए वह इज्जतनगर के आलोकनगर के रहने वाले अपने मौसा प्रेम शंकर के घर गई थी। 3 दिनों से वहीं रुककर पेपर दे रही थी। शुक्रवार 15 मई को भी वह रोज की तरह परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। मौसा-मौसी को चिंता हुई। उन्होंने उसके पिता को फोन किया। परिजन उसको तलाशने लगे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। नीतू के मौसा प्रेम शंकर ने बताया- शुक्रवार सुबह उन्होंने ही नीतू को बस स्टैंड के पास छोड़ा था। शाम को वो घर नहीं लौटी.

शादी करना चाहता था, मना किया तो गला घोंटा; पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तारबरेली में डीएलएड छात्रा नीतू गंगवार (23) का हत्यारा उसका ही बॉयफ्रेंड निकला। नीतू की लाश 16 मई को खेत में मिली थी। परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने नीतू की कॉल डीटेल खंगाली तो आरोपी अशोक कुमार (24) पर शक हुआ।जांच में पुलिस को अशोक की लोकेशन का पता चला। रविवार रात 2 बजे एसओजी प्रभारी सुनील शर्मा और सीबीगंज पुलिस की टीम ने ट्यूलिया अंडरपास के पास अशोक को घेर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपी फायरिंग कर भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुठभेड़ सीबीगंज थाना क्षेत्र के ट्यूलिया अंडरपास के पास हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया- नीतू से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। नाराज होकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। शव को छोड़कर भाग गया।पहले सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझ लीजिए- मानपुर गांव के सोमपाल गंगवार (50), सुभाष चंद्र बोस आदर्श विद्यालय के प्रबंधक हैं। पत्नी राजो देवी गृहणी हैं। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी (26) की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर नीतू गंगवार थी। वह बहेड़ी के दर्शन सिंह डिग्री कॉलेज में डीएलएड की पढ़ाई कर रही थी। पिता सोमपाल ने बताया- नीतू की डीएलएड परीक्षा का केंद्र फरीदपुर के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में था। परीक्षा देने के लिए वह इज्जतनगर के आलोकनगर के रहने वाले अपने मौसा प्रेम शंकर के घर गई थी। 3 दिनों से वहीं रुककर पेपर दे रही थी। शुक्रवार 15 मई को भी वह रोज की तरह परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। मौसा-मौसी को चिंता हुई। उन्होंने उसके पिता को फोन किया। परिजन उसको तलाशने लगे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। नीतू के मौसा प्रेम शंकर ने बताया- शुक्रवार सुबह उन्होंने ही नीतू को बस स्टैंड के पास छोड़ा था। शाम को वो घर नहीं लौटी





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