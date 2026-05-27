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बरेली में सरकारी राशन का डाका: कोटेदार जमीर अहमद पर छापे में सबूत गायब, लाइसेंस निलंबित

Crime News

बरेली में सरकारी राशन का डाका: कोटेदार जमीर अहमद पर छापे में सबूत गायब, लाइसेंस निलंबित
बरेलीसरकारी राशनकोटेदार
📆27-05-2026 12:23:00
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बरेली के आंवला कस्बे में कोटेदार जमीर अहमद की राशन दुकान पर अचानक छापा मारते ही अधिकारियों ने पाया कि सरकारी अनाज पूरी तरह से गायब था। इस घोटाले के बाद उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और कई कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।

बरेली के आंवला कस्बे में सरकारी राशन की घोटाली का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मंगलवार को सिद्धार्थी डाक विभाग प्रमुख (एसडीएम) विदुषी और जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) मनीष कुमार ने अचानक उचित दर विक्रेता जमीर अहमद की दुकान पर छापा मारा। जब अधिकारी अंदर घुसे तो दुकान बंद मिली और अंदर कोई भी अनाज नहीं दिखा। दुकान के ताले को तोड़ते ही उन्होंने खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करवाया, परन्तु पूरी स्टॉक शून्य मिला। कगार पर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि जून महीने का राशन अभी तक वितरित नहीं हुआ है, जबकि राज्य स्तर से 25 मई से वितरण शुरू करने के निर्देश जारी किए जा चुके थे। कई राशन कार्डधारकों ने बताया कि उन्हें कई दिन से दुकान खोलने का इंतजार कराते आ रहे थे, और अब जब अनाज गायब पाया गया तो वह गहरी निराशा और गुस्से में डूब गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सरकारी रिकॉर्ड में राशन का स्टॉक दर्ज था, परन्तु वास्तविकता में एक दाना भी नहीं मिला था। इस तथ्य ने इस मामले को स्पष्ट रूप से अनियमितता और संभावित कालाबाजारी के रूप में स्थापित कर दिया। एसडीएम विदुषी ने कहा कि बिना किसी वैध कारण के दुकान बंद रखना और सरकारी अनाज का गायब होना गंभीर अपराध है, और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोटेदार जमीर अहमद का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अब आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराों के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने यह भी कहा कि अब जांच इस बात पर भी केंद्रित होगी कि गायब राशन कहां और किसे बेचा गया। इस बड़े घोटाले के बाद अन्य कोटेदार ों में भी भय का माहौल बन गया है और उन्हें चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी अनियमितता करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने स्थानीय जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे गरीब वर्ग के लिए निर्धारित सस्ते दामों पर उपलब्ध अनाज की व्यवस्था में लीक हो रही है और इसे रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। इस केस की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, और कई नागरिक ने इस पर न्याय की माँग की है.

बरेली के आंवला कस्बे में सरकारी राशन की घोटाली का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मंगलवार को सिद्धार्थी डाक विभाग प्रमुख (एसडीएम) विदुषी और जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) मनीष कुमार ने अचानक उचित दर विक्रेता जमीर अहमद की दुकान पर छापा मारा। जब अधिकारी अंदर घुसे तो दुकान बंद मिली और अंदर कोई भी अनाज नहीं दिखा। दुकान के ताले को तोड़ते ही उन्होंने खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करवाया, परन्तु पूरी स्टॉक शून्य मिला। कगार पर रहे स्थानीय लोगों ने बताया कि जून महीने का राशन अभी तक वितरित नहीं हुआ है, जबकि राज्य स्तर से 25 मई से वितरण शुरू करने के निर्देश जारी किए जा चुके थे। कई राशन कार्डधारकों ने बताया कि उन्हें कई दिन से दुकान खोलने का इंतजार कराते आ रहे थे, और अब जब अनाज गायब पाया गया तो वह गहरी निराशा और गुस्से में डूब गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सरकारी रिकॉर्ड में राशन का स्टॉक दर्ज था, परन्तु वास्तविकता में एक दाना भी नहीं मिला था। इस तथ्य ने इस मामले को स्पष्ट रूप से अनियमितता और संभावित कालाबाजारी के रूप में स्थापित कर दिया। एसडीएम विदुषी ने कहा कि बिना किसी वैध कारण के दुकान बंद रखना और सरकारी अनाज का गायब होना गंभीर अपराध है, और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोटेदार जमीर अहमद का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अब आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराों के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने यह भी कहा कि अब जांच इस बात पर भी केंद्रित होगी कि गायब राशन कहां और किसे बेचा गया। इस बड़े घोटाले के बाद अन्य कोटेदारों में भी भय का माहौल बन गया है और उन्हें चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी अनियमितता करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने स्थानीय जनता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे गरीब वर्ग के लिए निर्धारित सस्ते दामों पर उपलब्ध अनाज की व्यवस्था में लीक हो रही है और इसे रोकने के लिए त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। इस केस की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, और कई नागरिक ने इस पर न्याय की माँग की है

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बरेली सरकारी राशन कोटेदार कालाबाजारी लाइसेंस निलंबन

 

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