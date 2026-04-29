बरेली में रामगंगा नदी के तटवर्ती गांवों में अब नहीं होगा अवैध निर्माण, 166 गांवों में लगाए जाएंगे पिलर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलाजी ने बरेली के 166 गांवों में रामगंगा नदी के किनारे ठियाबंदी की योजना तैयार की है। बाढ़ खंड मुरादाबाद को 2.24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, और बरेली के अभियंताओं की निगरानी में जल्द ही पिलर लगवाने का काम शुरू होगा। इस योजना से नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण रोक दिया जाएगा और बाढ़ से होने वाली क्षति कम होगी।

बरेली में रामगंगा नदी के तटवर्ती गांवों में अब नदी की जमीन पर अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण नहीं हो सकेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलाजी (एनआईएच) ने सर्वे कर जिले के 166 गांवों में रामगंगा नदी के किनारे ठियाबंदी की कार्ययोजना तैयार की है। बाढ़ खंड मुरादाबाद को इस कार्य के लिए 2.

24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, और बरेली के अभियंताओं की निगरानी में जल्द ही पिलर लगवाने का काम शुरू होगा। हर साल बरसात के मौसम में रामगंगा नदी में बाढ़ आती है, जिससे तटवर्ती गांवों के मकान और खेत डूब जाते हैं। इस समस्या का मुख्य कारण है कि नदी की भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण किए जाते हैं। सरकार ने इस अवैध कब्जे को रोकने के लिए एनआईएच से सर्वे कराया और नदी के दोनों तरफ फ्लड प्लेन जोन घोषित कर दिया है। जिले की सदर तहसील के 52, आंवला के 43, फरीदपुर के 28 और मीरगंज तहसील के 43 गांव इस फ्लड प्लेन जोन में आ रहे हैं। चौबारी के आसपास बीडीए और नगर निगम द्वारा विस्तार की तैयारी की जा रही है, जबकि कई जगहों पर खेतों में प्लाटिंग कर प्राइवेट कालोनियां विकसित की जा रही हैं। तटवर्ती गांवों के आसपास भी नदी की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण हो रहा है। सीमांकन के लिए पिलर लगवाने की जिम्मेदारी बाढ़ खंड मुरादाबाद को सौंपी गई है। शासन ने पिलर लगाकर ठियाबंदी के लिए बजट आवंटित कर दिया है, और बाढ़ खंड मुरादाबाद ने इस कार्य के लिए टेंडर निकाल दिया है। बरेली के सिंचाई विभाग के अभियंताओं की निगरानी में पिलर लगवाए जाएंगे, जिससे नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में निर्माण रोक दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अमित किशोर ने बताया कि एनआईएच द्वारा सर्वे के आधार पर चिह्नांकन किया जा चुका है। रामगंगा नदी के दोनों किनारों पर पिलर लगवाकर फ्लड प्लेन जोन को सुरक्षित किया जाएगा। नोडल बाढ़ खंड मुरादाबाद को बनाया गया है, और टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जिले की चारों तहसीलों के तटवर्ती गांवों में स्थानीय अभियंताओं की निगरानी में जल्द ही पिलर लगवाए जाएंगे। इससे बाढ़ से होने वाली क्षति कम होगी और बाढ़ नियंत्रण में भी आसानी होगी। इस योजना के अलावा, बरेली पुलिस के एक विवादास्पद मामले में भी उजागर किया गया है कि रेप केस को चुपके से दहेज उत्पीड़न के मामले में बदल दिया गया था, जब एसएसपी ने फाइल खोली तो होश उड़े





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रामगंगा नदी बाढ़ नियंत्रण अवैध निर्माण फ्लड प्लेन जोन बरेली

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