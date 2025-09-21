Head Topics

बरेली में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का सपा पर हमला, गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

बृजेश पाठकसमाजवादी पार्टीभाजपा
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बरेली में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा पर गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष पर निशाना साधा।

बरेली में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को गुंडों, माफिया ओं और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाली पार्टी बताया, जो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के अनुसार काम करने वाली पार्टी है, जबकि विपक्ष केवल सत्ता के लिए जनता को गुमराह कर रहा है। पाठक ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सच्चाई जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। उन्होंने 2017 से पहले प्रदेश में व्याप्त 'जंगलराज' का

जिक्र किया, जिसमें गुंडे और माफिया हावी थे और बहनें-बेटियां असुरक्षित थीं। उन्होंने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बेटियां रात 12 बजे भी सुरक्षित बाहर निकल सकती हैं, यही भाजपा और सपा के बीच का अंतर है।\उपमुख्यमंत्री ने सपा शासनकाल में बिजली, पानी, सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्रों में पानी की किल्लत इतनी थी कि ट्रेनों से पानी भेजना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, गांवों में बिजली और पानी की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत पर काम करते हुए जनता का विश्वास जीता है। पाठक ने विपक्ष पर अपराधियों को खुला छोड़ने का आरोप लगाया और गोरखपुर में हुई युवक की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। उन्होंने सपा शासन में अवैध बूचड़खानों के चलने और गोवंश के प्रति लापरवाही का भी जिक्र किया, जबकि वर्तमान सरकार 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश का प्रबंधन कर रही है। उन्होंने पशुपालकों को दी जा रही आर्थिक सहायता का भी उल्लेख किया।\बृजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को राजनीतिक राजकुमार बताते हुए कहा कि उन्हें जनता की पीड़ा का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर 70 के दशक में 'गरीबी हटाओ' का नारा देने के बावजूद गरीबों की हालत न सुधारने का आरोप लगाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता, रक्षा, अंतरिक्ष और चिकित्सा विज्ञान में हो रही प्रगति का भी उल्लेख किया। पाकिस्तान को अपना घर बताने वाले बयान को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेटियों और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके तहत पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पाठक ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा संविधान के सिद्धांतों पर चलती है, जबकि सपा और कांग्रेस जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। सपा शासनकाल में सैफई में सरकारी धन से फिल्मी कलाकारों को बुलाकर नाच-गाने का आयोजन किया जाता था, जबकि भाजपा जनता की समस्याओं पर ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास' के सिद्धांत पर कार्य करती है, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी पर भरोसा करती है

बृजेश पाठक समाजवादी पार्टी भाजपा गुंडागर्दी माफिया उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव राहुल गांधी

 

