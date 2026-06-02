बरेली में हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले आसिफ को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया

बरेली में एक हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले आसिफ को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आसिफ को हवालात से लंगड़ाते हुए बाआसिफ ने हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे किए।
बरेली में एक हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले आसिफ को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आसिफ को हवालात से लंगड़ाते हुए बाआसिफ ने हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे किए।जागरण संवाददाता, बरेली। पिता को चाबी देकर लौट रही हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले आसिफ को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए जब उसे हवालात से निकाला तो वह लंगड़ाते हुए निकाला। पुलिस के मुताबिक, युवती ने बताया कि उसके पिता फौज में तैनात हैं। वह स्नातक तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि, 22 मई को उनके पिता जब ड्यूटी गए थे तो चाबी घर पर ही भूल गए। इसके बाद वह उन्हें उनके कार्यस्थल पर चाबी देने के लिए गई थी। आरोप है कि लौटते वक्त रास्ते में सेंट मारिया स्कूल के पास एक युवक ने उन्हें गंदे इशारे किए और पीछा किया। आरोप है कि उस वक्त वह उसे पहचान नहीं पाई तो आरोपित ने घर तक उनका पीछा किया। कुछ दिनों बाद वह युवक उन्हें फिर से दिखाई दिया तो उन्होंने पीछा कर उसका पता लगाया। पता चला कि वह सदर में नाइट एंगल स्कूल के पास रहने वाला आसिफ है। मामले में युवती ने 29 मई को आरोपित आसिफ के विरुद्ध कैंट थाने में प्राथमिकी लिखाई। पुलिस ने आरोपित आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके लंगड़ाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है.
बरेली में एक हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले आसिफ को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आसिफ को हवालात से लंगड़ाते हुए बाआसिफ ने हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे किए।जागरण संवाददाता, बरेली। पिता को चाबी देकर लौट रही हिंदू छात्रा का पीछा कर अश्लील इशारे करने वाले आसिफ को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए जब उसे हवालात से निकाला तो वह लंगड़ाते हुए निकाला। पुलिस के मुताबिक, युवती ने बताया कि उसके पिता फौज में तैनात हैं। वह स्नातक तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि, 22 मई को उनके पिता जब ड्यूटी गए थे तो चाबी घर पर ही भूल गए। इसके बाद वह उन्हें उनके कार्यस्थल पर चाबी देने के लिए गई थी। आरोप है कि लौटते वक्त रास्ते में सेंट मारिया स्कूल के पास एक युवक ने उन्हें गंदे इशारे किए और पीछा किया। आरोप है कि उस वक्त वह उसे पहचान नहीं पाई तो आरोपित ने घर तक उनका पीछा किया। कुछ दिनों बाद वह युवक उन्हें फिर से दिखाई दिया तो उन्होंने पीछा कर उसका पता लगाया। पता चला कि वह सदर में नाइट एंगल स्कूल के पास रहने वाला आसिफ है। मामले में युवती ने 29 मई को आरोपित आसिफ के विरुद्ध कैंट थाने में प्राथमिकी लिखाई। पुलिस ने आरोपित आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसके लंगड़ाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है
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