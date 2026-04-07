बरेली में गेहूं खरीद: किसानों को राहत, नमी के आधार पर खारिज करने से पहले सुखाने का मिलेगा अवसर

बरेली के क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद को लेकर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। किसानों को नमी के आधार पर गेहूं खारिज करने से पहले सुखाने का अवसर देने और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश। बटाईदारों को भी पंजीकरण कराकर तौल कराने की अनुमति। घटिया गेहूं की खरीद पर रोक, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसका ध्यान रखने के निर्देश। बारदाने की व्यवस्था और टोकन जारी करने के भी निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, बरेली । क्रय केंद्र ों पर किसान ों का गेहूं नमी के आधार पर खारिज करने से पहले उसे सुखाने के लिए जगह और मौका दिया जाए। किसान ों के बैठने के लिए छायादार स्थान, पीने के पानी की व्यवस्था और तिरपाल का इंतजाम सुनिश्चित करें ताकि गेहूं भीगने से बचाया जा सके। दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापने वाले यंत्र, विनोइंग फैन और डस्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। टोकन जारी करके गेहूं की खरीद की जाए। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद को लेकर हुई बैठक में क्रय

केंद्र प्रभारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बटाईदार भी पंजीकरण कराकर गेहूं की तौल करा सकते हैं। यह भी निर्देश दिया गया कि घटिया गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद न की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। यदि घटिया गेहूं को खारिज किया जाता है तो इसे रजिस्टर में दर्ज करें और दो किसानों के हस्ताक्षर भी लें। सभी प्रविष्टियाँ डीएससी के माध्यम से फीड की जानी चाहिए। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपनी डीएससी किसी और को नहीं देनी चाहिए, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। किसानों को टोकन पर्ची देकर बुलाया जाए। बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था रखें। पुराने बोरों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ई-पाप मशीन केंद्र प्रभारियों से प्राप्त करके प्रतिदिन चार्ज की जाए। खराब होने की स्थिति में तुरंत जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय से दूसरी मशीन प्राप्त करें। प्रभारी की लापरवाही से मशीन खराब होने पर उसकी रिकवरी की जाएगी। गेहूं की सफाई और छनाई के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपये की दर से होने वाला खर्च किसानों द्वारा वहन किया जाएगा। इसे संबंधित एजेंसी गेहूं के मूल्य के साथ वापस करेगी। यदि किसानों द्वारा एग्रीटेक तरीके से स्वयं सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों के पंजीकरण प्रपत्र में दर्ज विवरण के अनुसार, केंद्र प्रभारी कंप्यूटराइज सत्यापित खतौनी, खसरा, चकबंदी प्रपत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और खरीद करेंगे। किसानों द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण में जो भी विवरण दर्ज किया गया है, उसके सभी मूल दस्तावेजों को खरीद के समय जांचा जाएगा और इन दस्तावेजों की किसानों द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रतियां केंद्र पर सुरक्षित रखी जाएंगी। इस वर्ष तहसील से सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित है। डिप्टी आरएमओ कमलेश कुमार पांडेय ने बताया कि खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू हो चुकी है और 15 जून तक चलेगी। इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद हो रही है। क्रय केंद्र सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे। बारदाने की कमी के बीच, मौसम भी एक बाधा बन गया है। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। बारदाने की कमी पहले से ही थी, लेकिन मौसम के बिगड़ने से गेहूं में नमी आ गई है। इस वजह से, केंद्र प्रभारी खरीद शुरू नहीं कर रहे हैं। जिले के क्रय केंद्रों पर बारदाने की व्यवस्था करके खरीद शुरू करने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन बारिश के कारण एक-दो केंद्रों को छोड़कर कहीं भी खरीद शुरू नहीं हो पाई है





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