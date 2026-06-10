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बरेली में भीषण आंधी-तूफान, बिजली आपूर्ति बंद, कई स्थानों पर पेड़-यूनीपोल गिरे

मौसम और प्राकृतिक आपदा News

बरेली में भीषण आंधी-तूफान, बिजली आपूर्ति बंद, कई स्थानों पर पेड़-यूनीपोल गिरे
बरेलीआंधीतूफान
📆10-06-2026 18:28:00
📰Dainik Jagran
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बरेली में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण आंधी-तूफान चलकर शहर को ब्लैकआउट कर दिया। कई जगहों पर पेड़ और यूनीपोल टूटे, जिससे पूरी शहर की बिजली गुल हो गई। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद करने की पुष्टि की और पुनः स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है।

बरेली शहर में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची भीषण आंधी - तूफान ने बुधवार की सवा दस बजे के आसपास शहर को पूरी तरह बिजली आपूर्ति से वंचित कर दिया। यह भयंकर हवा के झटके बारिश के साथ आए जिससे कई जगहों पर यूनीपोल और पेड़ टूटकर रस्ते अवरूद्ध हो गए। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद करने की पुष्टि की और कहा कि सात से आठ घंटे में पुनः आपूर्ति शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिजली के नेटवर्क को कई स्थानों पर नुकसान हुआ है, जिससे पुनः स्थापना में अतिरिक्त समय लग सकता है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दैवीय प्रकोप के कारण आपूर्ति बाधित हुई है और रात से ही हटाई गई पेड़ ों और यूनीपोल को स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की सलाह दी है। बरेली में गर्मी के बाद झटके में मौसम में बदलाव देखने लगा था। सुबह से गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम में बादल छ Jammu गए और बारिश की संभावना जताई गई। लेकिन तेज हवाओं के साथ भीषण आंधी - तूफान आया। बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र पुरवा हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह का मौसम प्रभावित क्षेत्र में विकसित हुआ। बरेली क्लब के पीछे 33 केवी का तार टूट गया, पीलीभीत बाइपास रोड पर यूनीपोल और पेड़ गिरे, पवन विहार के गेट के पास पाकड़ का पेड़ टूटा और सौ फुटा रोड पर यूनीपोल गिरने से कई लोगों की जान बचाई गई। एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तीन चक्रवाती परिसंचरणों और मौसमी द्रोणी के सक्रिय होने से भविष्य में और बड़े बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 13 जून तक आंधी -बरसात के आसार बने हुए हैं। इस मौसमी परिवर्तन के कारण तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन बाद में तापमान फिर से तीन से पांच डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बरेली सहित कई जिलों में आंधी और वज्रपात के लिए अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को सुरक्षित आश्रय लेने, पेड़ ों के नीचे न खड़े होने और कंक्रीट के फर्श पर न लेटने का सुझाव दिया गया है.

बरेली शहर में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची भीषण आंधी-तूफान ने बुधवार की सवा दस बजे के आसपास शहर को पूरी तरह बिजली आपूर्ति से वंचित कर दिया। यह भयंकर हवा के झटके बारिश के साथ आए जिससे कई जगहों पर यूनीपोल और पेड़ टूटकर रस्ते अवरूद्ध हो गए। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद करने की पुष्टि की और कहा कि सात से आठ घंटे में पुनः आपूर्ति शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिजली के नेटवर्क को कई स्थानों पर नुकसान हुआ है, जिससे पुनः स्थापना में अतिरिक्त समय लग सकता है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दैवीय प्रकोप के कारण आपूर्ति बाधित हुई है और रात से ही हटाई गई पेड़ों और यूनीपोल को स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की सलाह दी है। बरेली में गर्मी के बाद झटके में मौसम में बदलाव देखने लगा था। सुबह से गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम में बादल छ Jammu गए और बारिश की संभावना जताई गई। लेकिन तेज हवाओं के साथ भीषण आंधी-तूफान आया। बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र पुरवा हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह का मौसम प्रभावित क्षेत्र में विकसित हुआ। बरेली क्लब के पीछे 33 केवी का तार टूट गया, पीलीभीत बाइपास रोड पर यूनीपोल और पेड़ गिरे, पवन विहार के गेट के पास पाकड़ का पेड़ टूटा और सौ फुटा रोड पर यूनीपोल गिरने से कई लोगों की जान बचाई गई। एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तीन चक्रवाती परिसंचरणों और मौसमी द्रोणी के सक्रिय होने से भविष्य में और बड़े बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 13 जून तक आंधी-बरसात के आसार बने हुए हैं। इस मौसमी परिवर्तन के कारण तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन बाद में तापमान फिर से तीन से पांच डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बरेली सहित कई जिलों में आंधी और वज्रपात के लिए अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को सुरक्षित आश्रय लेने, पेड़ों के नीचे न खड़े होने और कंक्रीट के फर्श पर न लेटने का सुझाव दिया गया है

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बरेली आंधी तूफान बिजली अपूर्ति ब्लैकआउट यूनीपोल पेड़ मौसम अलर्ट उत्तर प्रदेश

 

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