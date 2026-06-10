बरेली में भीषण आंधी-तूफान, बिजली आपूर्ति बंद, कई स्थानों पर पेड़-यूनीपोल गिरे

बरेली में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भीषण आंधी-तूफान चलकर शहर को ब्लैकआउट कर दिया। कई जगहों पर पेड़ और यूनीपोल टूटे, जिससे पूरी शहर की बिजली गुल हो गई। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद करने की पुष्टि की और पुनः स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है।

बरेली शहर में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची भीषण आंधी - तूफान ने बुधवार की सवा दस बजे के आसपास शहर को पूरी तरह बिजली आपूर्ति से वंचित कर दिया। यह भयंकर हवा के झटके बारिश के साथ आए जिससे कई जगहों पर यूनीपोल और पेड़ टूटकर रस्ते अवरूद्ध हो गए। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद करने की पुष्टि की और कहा कि सात से आठ घंटे में पुनः आपूर्ति शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिजली के नेटवर्क को कई स्थानों पर नुकसान हुआ है, जिससे पुनः स्थापना में अतिरिक्त समय लग सकता है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दैवीय प्रकोप के कारण आपूर्ति बाधित हुई है और रात से ही हटाई गई पेड़ ों और यूनीपोल को स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की सलाह दी है। बरेली में गर्मी के बाद झटके में मौसम में बदलाव देखने लगा था। सुबह से गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम में बादल छ Jammu गए और बारिश की संभावना जताई गई। लेकिन तेज हवाओं के साथ भीषण आंधी - तूफान आया। बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र पुरवा हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह का मौसम प्रभावित क्षेत्र में विकसित हुआ। बरेली क्लब के पीछे 33 केवी का तार टूट गया, पीलीभीत बाइपास रोड पर यूनीपोल और पेड़ गिरे, पवन विहार के गेट के पास पाकड़ का पेड़ टूटा और सौ फुटा रोड पर यूनीपोल गिरने से कई लोगों की जान बचाई गई। एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तीन चक्रवाती परिसंचरणों और मौसमी द्रोणी के सक्रिय होने से भविष्य में और बड़े बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 13 जून तक आंधी -बरसात के आसार बने हुए हैं। इस मौसमी परिवर्तन के कारण तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन बाद में तापमान फिर से तीन से पांच डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बरेली सहित कई जिलों में आंधी और वज्रपात के लिए अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को सुरक्षित आश्रय लेने, पेड़ ों के नीचे न खड़े होने और कंक्रीट के फर्श पर न लेटने का सुझाव दिया गया है.

बरेली शहर में 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची भीषण आंधी-तूफान ने बुधवार की सवा दस बजे के आसपास शहर को पूरी तरह बिजली आपूर्ति से वंचित कर दिया। यह भयंकर हवा के झटके बारिश के साथ आए जिससे कई जगहों पर यूनीपोल और पेड़ टूटकर रस्ते अवरूद्ध हो गए। विद्युत विभाग ने आपूर्ति बंद करने की पुष्टि की और कहा कि सात से आठ घंटे में पुनः आपूर्ति शुरू होने की संभावना है, लेकिन बिजली के नेटवर्क को कई स्थानों पर नुकसान हुआ है, जिससे पुनः स्थापना में अतिरिक्त समय लग सकता है। मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने कहा कि दैवीय प्रकोप के कारण आपूर्ति बाधित हुई है और रात से ही हटाई गई पेड़ों और यूनीपोल को स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ आंधी के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों में शरण लेने की सलाह दी है। बरेली में गर्मी के बाद झटके में मौसम में बदलाव देखने लगा था। सुबह से गर्मी ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम में बादल छ Jammu गए और बारिश की संभावना जताई गई। लेकिन तेज हवाओं के साथ भीषण आंधी-तूफान आया। बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र पुरवा हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह का मौसम प्रभावित क्षेत्र में विकसित हुआ। बरेली क्लब के पीछे 33 केवी का तार टूट गया, पीलीभीत बाइपास रोड पर यूनीपोल और पेड़ गिरे, पवन विहार के गेट के पास पाकड़ का पेड़ टूटा और सौ फुटा रोड पर यूनीपोल गिरने से कई लोगों की जान बचाई गई। एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह का मानना है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तीन चक्रवाती परिसंचरणों और मौसमी द्रोणी के सक्रिय होने से भविष्य में और बड़े बदलाव की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 13 जून तक आंधी-बरसात के आसार बने हुए हैं। इस मौसमी परिवर्तन के कारण तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है, जिससे गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन बाद में तापमान फिर से तीन से पांच डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बरेली सहित कई जिलों में आंधी और वज्रपात के लिए अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को सुरक्षित आश्रय लेने, पेड़ों के नीचे न खड़े होने और कंक्रीट के फर्श पर न लेटने का सुझाव दिया गया है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बरेली आंधी तूफान बिजली अपूर्ति ब्लैकआउट यूनीपोल पेड़ मौसम अलर्ट उत्तर प्रदेश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indian Army: भारतीय सेना की ताकत में इजाफा: T-90 भीष्म टैंक का सफल ओवरहॉलIncrease in strength of Indian Army: Successful overhaul of T-90 Bhishma tank, भारतीय सेना की ताकत में इजाफा: T-90 भीष्म टैंक का सफल ओवरहॉल

Read more »

बेबीसिटर से बार्बीकोर तक: देखें ब्रिटिश काउंसिल के 90 शब्दों में अंग्रेजी भाषा के 90 सालब्रिटिश काउंसिल की तरफ से 90 शब्दों का एक संग्रह जारी किया गया है. यह शब्द 1930 के बाद के अलगे 90 सालों का दर्शाते हैं. जैसे 1940 के दशक में हुए युद्ध के कारण परमाणु, बिकनी, ब्लॉकबस्टर, वीगन, स्टेकेशन और कूल जैसे शब्द प्रचलन में आए.

Read more »

हरभजन सिंह हरियाणा ग्लेडिएटर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे लीजेंड 90 लीग मेंभारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह लीजेंड 90 लीग में हरियाणा ग्लेडिएटर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। लीजेंड 90 लीग फरवरी 2025 में खेली जाएगी।

Read more »

Doha Diamond League 2025: नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, जेवलिन करियर में पहली बार फेंका 90 मीटर भालानीरज चोपड़ा ने 2025 दोहा डायमंड लीग में मेंस की भाला फेंक स्पर्धा में 90 मीटर की बाधा को पार कर लिया है। अपने तीसरे प्रयास में 90.

Read more »

UP Govt: किसानों को मधुमक्खी पालने की फ्री ट्रेनिंग देगी योगी सरकार, 90 दिनों तक चलेगा कोर्सUP Govt: किसानों को मधुमक्खी पालने की फ्री ट्रेनिंग देगी योगी सरकार, 90 दिनों तक चलेगा कोर्स Free Bees Keeping Training to farmers for 90 Days by UP Govt राज्य | उत्तर प्रदेश

Read more »

LAC पर मजाक का समय खत्म... इंडियन आर्मी T-90 MkIII में कर रही है कहर अपग्रेड! Nag मिसाइल से होगी लैसT-90 MkIII ATGM integration: इंडियन आर्मी अपने T-90 MkIII टैंकों को एडवांस ATGM सिस्टम्स से लैस कर उनकी लंबी दूरी की मार क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है.

Read more »