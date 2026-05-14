बरेली जिलाधिकारी ने गोवंश आश्रय स्थलों के लिए भूसा संग्रहण और प्रबंधन की समीक्षा की

बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने बेसहारा गोवंश के लिए भूसे के पर्याप्त भंडारण और बारिश से सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही नेपियर घास उगाने पर जोर दिया।

बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जनपद में बेसहारा गोवंश के संरक्षण और उनके उचित भरण-पोषण को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद के सभी स्थाई और अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बेसहारा पशुओं की सेवा और देखभाल शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आश्रय स्थल पर पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सूखे चारे और भूसे का स्टॉक मौजूद हो, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो। इस बैठक में जिले के प्रशासनिक ढांचे के सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। वर्तमान में मानसून के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भूसे के सुरक्षित भंडारण पर जोर दिया। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को कड़े निर्देश दिए कि संग्रहित किए गए भूसे को ऐसे स्थानों पर रखा जाए जो पूरी तरह से बारिश और नमी से सुरक्षित हों। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लापरवाही के कारण भूसा गीला होता है या उसमें नमी आने से वह खराब होता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नमी वाले भूसे से न केवल चारे की बर्बादी होती है, बल्कि इससे पशुओं में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे पूरे जिले के पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर बुरा असर पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भंडारण केंद्रों की छतें और फर्श की गहन जांच की जाए ताकि पानी का रिसाव बिल्कुल न हो और पशुओं को स्वच्छ चारा मिल सके। जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए डीएम अविनाश सिंह ने आम जनता, सामाजिक संगठनों और विशेषकर किसानों से एक भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि गोसेवा एक पुण्य का कार्य है और इसमें समाज के हर वर्ग को अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि लोग अपनी स्वेच्छा से भूसा दान करें। इस मुहिम का उद्देश्य न केवल सरकारी संसाधनों पर बोझ कम करना है, बल्कि समाज में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और सेवा भाव को जगाना भी है। जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि बरेली के नागरिक हमेशा की तरह इस नेक कार्य में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में चारा दान कर गोवंश की सेवा में भागीदार बनेंगे। टिकाऊ समाधान के रूप में जिलाधिकारी ने खाली पड़ी चारागाह की जमीनों के पुनरुद्धार और उनके वैज्ञानिक उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सरकारी जमीन या चारागाह उपलब्ध हैं, वहां तत्काल प्रभाव से हरा चारा और नेपियर घास की खेती शुरू की जाए। नेपियर घास एक उच्च उत्पादक चारा है जो पशुओं को आवश्यक पोषण प्रदान करता है और लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। इससे आश्रय स्थलों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी। व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी के लिए जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी और बीडीओ समय-समय पर भूसा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और स्टॉक रजिस्टर का मिलान करेंगे ताकि भ्रष्टाचार और लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, एडीएम सिटी सौरभ दुबे और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.

मनमोहन पांडे सहित सभी एसडीएम उपस्थित रहे, जिन्होंने इन निर्देशों के त्वरित कार्यान्वयन का आश्वासन दिया। इस पूरी योजना के क्रियान्वयन में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। डीएम ने निर्देश दिया कि केवल चारे की व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चारागाहों में नेपियर घास लगाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा किसानों और संबंधित कर्मचारियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाए ताकि अधिकतम पैदावार सुनिश्चित हो सके। अंत में, जिलाधिकारी ने यह संदेश दिया कि प्रशासन का लक्ष्य केवल औपचारिकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि वास्तव में बेसहारा गोवंश के जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सामूहिक प्रयासों से बरेली जिला पशु संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण पेश करेगा और सभी बेसहारा पशुओं को सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा





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