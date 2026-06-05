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बर्तनों की चमक और लाइफफोर को बनाए रखें: सही स्क्रबर का चुनाव

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बर्तनों की चमक और लाइफफोर को बनाए रखें: सही स्क्रबर का चुनाव
स्क्रबरबर्तनचमक
📆05-06-2026 13:37:00
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किचन में बर्तनों की चमक बनाए रखने के लिए सही स्क्रबर का चुनाव बहुत जरूरी है. अनजाने में स्टील, प्लास्टिक या स्पंज का गलत इस्तेमाल आपके महंगे बर्तनों को खराब कर सकता है. जानिए किस बर्तन के लिए कौन सा जूना बेस्ट है, ताकि बर्तनों की लाइफ और चमक दोनों बरकरार रहें.

किचन में बर्तन ों की चमक बनाए रखने के लिए सही स्क्रबर का चुनाव बहुत जरूरी है. अनजाने में स्टील , प्लास्टिक या स्पंज का गलत इस्तेमाल आपके महंगे बर्तन ों को खराब कर सकता है.

जानिए किस बर्तन के लिए कौन सा जूना बेस्ट है, ताकि बर्तनों की लाइफ और चमक दोनों बरकरार रहें. किचन के बर्तन को साफ करने के लिए अक्सर लोग अलग-अलग तरह के जूने या स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्टील स्क्रबर, प्लास्टिक जूना और स्पंज जैसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत जूने का इस्तेमाल आपके बर्तनों की चमक हमेशा के लिए छीन सकता है?

दरअसल, हर तरह के बर्तन की बनावट अलग होती है इसलिए उन्हें साफ करने के लिए अलग-अलग तरह के जूना का इस्तेमाल होना चाहिए. सही स्क्रबर चुनने से न सिर्फ मेहनत बचती है, बल्कि बर्तन भी लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं. तो आइए जानते हैं, कौन सा जूना सबसे बेस्ट होता है.

स्टील का जूना सबसे अधिक मजबूत माना जाता है और इसका इस्तेमाल अक्सर कड़ाही या पतीले में जमे जिद्दी दागों और जले हुए हिस्से को साफ करने के लिए किया जाता है. लोहे और एल्युमिनियम के बर्तनों के लिए यह परफेक्ट रहता है.

घर पर बनेगी भंडारे वाली कद्दू की सब्जी, जानें हलवाई का सीक्रेट एक्सपर्ट्स का कहना है, स्टील जूना का इस्तेमाल कभी भी नॉन-स्टिक पैन, कांच या सेरेमिक के बर्तनों को साफ करने में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नाजुक बर्तनों पर गहरे स्क्रैच डाल सक है जिससे उनकी कोटिंग खराब हो जाती है. प्लास्टिक या नायलॉन से बने जूने अमूमन हर घर में रोजमर्रा के बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं.

यह स्टील जितना हार्ड नहीं होता इसलिए इससे बर्तनों पर स्क्रैच आने का खतरा बहुत कम रहता है. इसका इस्तेमाल आप स्टील के बर्तनों, प्लास्टिक के डिब्बों और कांच के गिलासों को साफ करने के लिए आसानी से कर सकते हैं. यह चिकनाई को हटाने में मददगार है और बर्तनों की चमक को नुकसान भी नहीं पहुंचाता.

यदि आपके किचन में महंगे नॉन-स्टिक पैन, टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन या नाजुक क्रॉकरी सेट हैं तो आपके लिए स्पंज स्क्रबर सबसे बेस्ट चॉइस है. स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है जो बर्तनों की ऊपरी लेयर को सुरक्षित रखता है. इसके एक तरफ हल्का खुरदरा हिस्सा होता है जो मामूली गंदगी को साफ करता है और दूसरी तरफ का सॉफ्ट स्पंज बर्तनों को बिना किसी नुकसान के चमका देता है.

बर्तनों की चमक के साथ-साथ हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है. स्पंज और प्लास्टिक के जूने में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक गीले रहते हैं. इसलिए इन्हें इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह सुखाना और हर 2 से 3 हफ्ते में बदलना बेहद जरूरी है. वहीं स्टील स्क्रबर जल्दी सूख जाता है लेकिन पुराना होने पर इसके नुकीले तार हाथों को चोट पहुंचा सकते हैं

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