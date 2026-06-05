बलरामपुर के दांदव गांव में बनेगा नौ करोड़ का मिनी स्टेडियम

प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना के तहत तुलसीपुर ब्लॉक के दांदव गांव में 9 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इससे ग्रामीण बच्चों को खेल सुविधाएं मिलेंगी और खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा।

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत दांदव में प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना के तहत नौ करोड़ रुपये की लागत से एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करना है ताकि शहरों की तरह गाँव के बच्चों को भी खेल प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में नौ करोड़ पाँच लाख इकहत्तर हजार रुपये का बजट शामिल है, जिसे जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे दांदव और आसपास के गाँवों के बच्चों को खेल के लिए एक सुव्यवस्थित मैदान मिलेगा। यह परियोजना विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (जीरामजी) के तहत 793 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके अलावा, युवा कल्याण विभाग द्वारा चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मिनी स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में गैंसड़ी विधानसभा के इमलिया कोडर में स्टेडियम संचालित है, जबकि तुलसीपुर के बरदौलिया में जमीन विभाग के नाम होने के बाद प्रस्ताव भेजा गया है। उतरौला और बलरामपुर में अभी तक उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई है, जिससे वहाँ निर्माण में विलंब हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत पीएम जन विकास कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पेयजल, खेल, कृषि, महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले से शासन स्तर पर प्रस्ताव माँगे गए थे। दांदव गाँव में मिनी स्टेडियम का प्राक्कलन ग्राम्य विकास विभाग ने तैयार किया, जिसे जिला स्तरीय समिति ने विचार-विमर्श के बाद पास किया। इस स्टेडियम के निर्माण से न केवल दांदव गाँव के बच्चों बल्कि आस-पास के गाँवों के युवाओं को भी विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी और बच्चे अपनी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में लगा सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी यशवत मौर्य ने बताया कि यह परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे क्षेत्र के युवाओं को खेल के माध्यम से बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। स्टेडियम के निर्माण से गाँव में एक नई पहचान बनेगी और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत दांदव में प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना के तहत नौ करोड़ रुपये की लागत से एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करना है ताकि शहरों की तरह गाँव के बच्चों को भी खेल प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में नौ करोड़ पाँच लाख इकहत्तर हजार रुपये का बजट शामिल है, जिसे जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे दांदव और आसपास के गाँवों के बच्चों को खेल के लिए एक सुव्यवस्थित मैदान मिलेगा। यह परियोजना विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (जीरामजी) के तहत 793 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इसके अलावा, युवा कल्याण विभाग द्वारा चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मिनी स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में गैंसड़ी विधानसभा के इमलिया कोडर में स्टेडियम संचालित है, जबकि तुलसीपुर के बरदौलिया में जमीन विभाग के नाम होने के बाद प्रस्ताव भेजा गया है। उतरौला और बलरामपुर में अभी तक उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई है, जिससे वहाँ निर्माण में विलंब हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत पीएम जन विकास कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पेयजल, खेल, कृषि, महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले से शासन स्तर पर प्रस्ताव माँगे गए थे। दांदव गाँव में मिनी स्टेडियम का प्राक्कलन ग्राम्य विकास विभाग ने तैयार किया, जिसे जिला स्तरीय समिति ने विचार-विमर्श के बाद पास किया। इस स्टेडियम के निर्माण से न केवल दांदव गाँव के बच्चों बल्कि आस-पास के गाँवों के युवाओं को भी विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी और बच्चे अपनी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में लगा सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी यशवत मौर्य ने बताया कि यह परियोजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे क्षेत्र के युवाओं को खेल के माध्यम से बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। स्थानीय निवासियों ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। स्टेडियम के निर्माण से गाँव में एक नई पहचान बनेगी और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा





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