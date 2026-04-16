बलिया में पुलिस की बर्बरता: गर्भवती महिला को लात-घूंसों से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बलिया के सारंगपुर गांव में जमीन विवाद के मामले में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। एक गर्भवती महिला को पुलिसकर्मी द्वारा लात-घूंसों से पीटने का मामला सामने आया है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला ने न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया है।
बलिया । कोतवाली थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव में एक जमीन विवाद के समाधान के लिए पहुंची पुलिस की बर्बरता सामने आई है। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने अपनी सारी हदें पार करते हुए एक गर्भवती महिला को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस अमानवीय कृत्य की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सारंगपुर गांव के पीड़ित परिवार का जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी पक्ष न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर जबरन जमीन पर निर्माण कार्य करवा रहा था। इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद मौके पर एक पुलिस टीम पहुंची, जिसमें कोतवाली का एक सिपाही भी शामिल था।
पीड़िता ने बताया कि सिपाही ने उसके चाचा को जबरन हिरासत में लेने का प्रयास किया। जब उसने अपने चाचा को रोकने के लिए बीच-बचाव किया, तो सिपाही भड़क गया। आरोप है कि मौके पर किसी महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में भी, सिपाही ने गर्भवती महिला को पीटना शुरू कर दिया। उसे जमीन पर पटककर लात-घूंसों से मारा गया।
महिला का आरोप है कि न्याय की उम्मीद में जब वह बांसडीह कोतवाली पहुंची, तो उसकी सुनवाई करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने उससे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। महिला का दावा है कि पुलिस ने उसके मेडिकल परीक्षण से भी इनकार कर दिया और उसे थाने से बाहर निकाल दिया।
हताश पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपित सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान में, महिला को पीटने वाले सिपाही, सुजीत कुमार, को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने लाइन हाजिर कर दिया है।
यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां न्याय दिलाने के बजाय पीड़ितों पर ही अत्याचार हो रहा है। ऐसे कृत्य न केवल आम जनता के विश्वास को तोड़ते हैं, बल्कि पुलिस बल की छवि को भी धूमिल करते हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता और सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है
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