बलिया में 156 स्कूली वाहनों की आरसी निलंबित, फिटनेस फेल होने पर परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई

बलिया जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। फिटनेस जांच में फेल हुए 156 स्कूली वाहनों की आरसी निलंबित कर दी गई है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे इन वाहनों से बच्चों को स्कूल न भेजें और वाहनों की सुरक्षा की जांच करें। विभाग ने चेतावनी दी है कि सड़क पर मिलने पर वाहनों को सीज किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, बलिया । जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है। विभाग ने प्राइवेट, कामर्शियल और स्कूली वाहन ों की फिटनेस जांच की, जिसमें 156 स्कूली वाहन ऐसे पाए गए जिनकी फिटनेस फेल थी। इन वाहनों की फिटनेस वैधता समाप्त हो चुकी थी और आवश्यक दस्तावेज भी पूरे नहीं थे, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा थे। परिवहन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और इन वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर,

विभाग ने इन वाहनों की आरसी (पंजीयन प्रमाण पत्र) को निलंबित कर दिया है। विभाग का कहना है कि इन वाहनों से बच्चों का स्कूल आना-जाना पूरी तरह से असुरक्षित है।\सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने बताया कि जिले में संचालित इन स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं। उन्होंने बताया कि जिन वाहनों की आरसी निलंबित की गई है, वे सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। कुछ वाहनों की फर्श टूटी हुई थी, खिड़कियों पर जाली या रॉड की व्यवस्था नहीं थी, और अन्य सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गईं। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को इन निलंबित वाहनों से स्कूल न भेजें। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि किसी भी वाहन का उपयोग करने से पहले उसकी भौतिक और तकनीकी स्थिति की जांच अवश्य करें। विशेष रूप से, वाहन की फर्श की स्थिति, खिड़कियों पर जाली या रॉड की व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों पर ध्यान दें। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर ये निलंबित वाहन सड़क पर चलते हुए पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही है।\परिवहन विभाग का यह कदम जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग ने आगे कहा है कि भविष्य में भी इस तरह की जांच जारी रहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्कूली वाहन सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करें। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे अपनी गाड़ियों की नियमित रूप से फिटनेस जांच करवाएं और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट रखें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वाहन चालक प्रशिक्षित हों और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। परिवहन विभाग बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से सजग है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाएगा। विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल आ जा सकें और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल एक शुरुआत है और आगे भी ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को हर कीमत पर सुनिश्चित किया जा सके। सभी नागरिकों से अपील है कि वे इस अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करें और बच्चों की सुरक्षा में अपना योगदान दें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

स्कूली वाहन फिटनेस निलंबन आरसी परिवहन विभाग बलिया सुरक्षा अभिभावक सड़क सुरक्षा जांच

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरायाआईपीएल 2026 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। ऋषभ पंत की शानदार फिफ्टी और एडेन मार्करम की अच्छी पारी ने लखनऊ की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन ही बना पाई। मोहम्मद शमी ने हैदराबाद की शुरुआत में शानदार गेंदबाजी की।

Read more »

ऋषभ पंत की शानदार पारी, लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरायालखनऊ सुपर जायंट्स ने कप्तान ऋषभ पंत की शानदार नाबाद 68 रनों की पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लखनऊ ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

Read more »

SRH vs LSG: ऋषभ पंत ने कप्तानी पारी खेलकर लखनऊ को चखाया जीत का स्वाद, आखिरी ओवर तक सनराइजर्स ने किया संघर्षकप्तान ऋषभ पंत की नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से लखनऊ सुपर जाएंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को पांच विकेट से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 156

Read more »