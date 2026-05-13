बलूचिस्तान में उग्रवाद का तांडव: बीएलएफ और बीआरजी ने पाकिस्तानी सेना और बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बिजली ग्रिडों पर कई भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें कई सैनिकों की मौत हुई और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है।

बलूचिस्तान प्रांत में पिछले कुछ समय से हिंसा और उग्रवाद की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ( बीएलएफ ) नामक अलगाववादी संगठन ने पाकिस्तानी सुरक्षा बल ों के खिलाफ एक बड़े हमले की श्रृंखला का दावा किया है। इस संगठन के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि उनके लड़ाकों ने पूरे बलूचिस्तान क्षेत्र में कई रणनीतिक स्थानों पर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी राज्य की पकड़ को कमजोर करना और अपनी मांगों को दुनिया के सामने लाना है। बीएलएफ का दावा है कि इन सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना के कम से कम सात जवान मारे गए हैं, जिससे सुरक्षा बल ों के भीतर हड़कंप मच गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि बलूचिस्तान में उग्रवाद ी समूह अब अधिक संगठित और घातक हथियारों से लैस हो रहे हैं। विस्तृत विवरण के अनुसार, 10 मई को बीएलएफ के लड़ाकों ने सुराब जिले के बैंचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर बेहद सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया। यह काफिला विभिन्न सैन्य कैंपों के बीच आवाजाही कर रहा था, तभी अचानक उग्रवाद ियों ने रॉकेट, लाइट मशीन गन और अन्य स्वचालित हथियारों का उपयोग करते हुए हमला बोल दिया। इस भीषण हमले में सेना की दो गाड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और पांच सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले की सूचना मिलते ही पास की एक सैन्य चौकी से अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, लेकिन बीएलएफ के लड़ाकों के साथ हुई एक और हिंसक झड़प के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी दिन एक अन्य हमले में, खारान जिले के तगाजी इलाके में मुख्य पुल पर तैनात पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) की चौकी को निशाना बनाया गया। इस हमले में रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एफसी के दो जवान मारे गए और तीन अन्य घायल हुए। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा बल ों के लिए इस दुर्गम इलाके में गश्त करना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सैन्य ठिकानों के अलावा, बीएलएफ ने बुनियादी ढांचे और संचार प्रणालियों को नष्ट करने की रणनीति भी अपनाई है। 7 मई को संगठन ने कोलवाह के मलार डंब इलाके में एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, जिसमें उन्नत निगरानी उपकरण लगे हुए थे। उग्रवाद ियों ने टावर को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां लगी मशीनों में आग लगा दी ताकि सुरक्षा बल ों की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बाधित किया जा सके। इसके अलावा, 6 मई को मस्तुंग इलाके में पुलिस की ईगल फोर्स की एक गश्ती टीम को रोका गया, जहाँ उग्रवाद ियों ने कुछ पुलिसकर्मियों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया और उनके कब्जे से एक कलाश्निकोव राइफल छीन ली। यह घटना दिखाती है कि उग्रवाद ी अब सीधे तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। इस हिंसा के दौर में केवल बीएलएफ ही सक्रिय नहीं है, बल्कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने भी अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। बीआरजी ने बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में बिजली के बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है। संगठन के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच ने बताया कि उनके लड़ाकों ने मीरवाह इलाके में दो बड़े बिजली ट्रांसमिशन टावरों पर विस्फोटक लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। ये टावर उच्छ पावर प्लांट से क्वेटा तक बिजली पहुंचाने का मुख्य जरिया थे। इस विस्फोट के कारण दो टावर पूरी तरह जमींदोज हो गए और दो अन्य को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बीआरजी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक बलूचिस्तान को पूरी आजादी नहीं मिल जाती, तब तक उनके ऐसे विनाशकारी अभियान जारी रहेंगे। ये सभी घटनाएं पाकिस्तानी सरकार के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती पेश करती हैं, क्योंकि अब हमले केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अर्थव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है.

बलूचिस्तान प्रांत में पिछले कुछ समय से हिंसा और उग्रवाद की घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई है, जिसने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) नामक अलगाववादी संगठन ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बड़े हमले की श्रृंखला का दावा किया है। इस संगठन के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि उनके लड़ाकों ने पूरे बलूचिस्तान क्षेत्र में कई रणनीतिक स्थानों पर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी राज्य की पकड़ को कमजोर करना और अपनी मांगों को दुनिया के सामने लाना है। बीएलएफ का दावा है कि इन सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना के कम से कम सात जवान मारे गए हैं, जिससे सुरक्षा बलों के भीतर हड़कंप मच गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि बलूचिस्तान में उग्रवादी समूह अब अधिक संगठित और घातक हथियारों से लैस हो रहे हैं। विस्तृत विवरण के अनुसार, 10 मई को बीएलएफ के लड़ाकों ने सुराब जिले के बैंचा इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर बेहद सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया। यह काफिला विभिन्न सैन्य कैंपों के बीच आवाजाही कर रहा था, तभी अचानक उग्रवादियों ने रॉकेट, लाइट मशीन गन और अन्य स्वचालित हथियारों का उपयोग करते हुए हमला बोल दिया। इस भीषण हमले में सेना की दो गाड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और पांच सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले की सूचना मिलते ही पास की एक सैन्य चौकी से अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, लेकिन बीएलएफ के लड़ाकों के साथ हुई एक और हिंसक झड़प के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी दिन एक अन्य हमले में, खारान जिले के तगाजी इलाके में मुख्य पुल पर तैनात पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) की चौकी को निशाना बनाया गया। इस हमले में रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एफसी के दो जवान मारे गए और तीन अन्य घायल हुए। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा बलों के लिए इस दुर्गम इलाके में गश्त करना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सैन्य ठिकानों के अलावा, बीएलएफ ने बुनियादी ढांचे और संचार प्रणालियों को नष्ट करने की रणनीति भी अपनाई है। 7 मई को संगठन ने कोलवाह के मलार डंब इलाके में एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, जिसमें उन्नत निगरानी उपकरण लगे हुए थे। उग्रवादियों ने टावर को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां लगी मशीनों में आग लगा दी ताकि सुरक्षा बलों की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बाधित किया जा सके। इसके अलावा, 6 मई को मस्तुंग इलाके में पुलिस की ईगल फोर्स की एक गश्ती टीम को रोका गया, जहाँ उग्रवादियों ने कुछ पुलिसकर्मियों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया और उनके कब्जे से एक कलाश्निकोव राइफल छीन ली। यह घटना दिखाती है कि उग्रवादी अब सीधे तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। इस हिंसा के दौर में केवल बीएलएफ ही सक्रिय नहीं है, बल्कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने भी अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है। बीआरजी ने बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में बिजली के बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है। संगठन के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच ने बताया कि उनके लड़ाकों ने मीरवाह इलाके में दो बड़े बिजली ट्रांसमिशन टावरों पर विस्फोटक लगाकर उन्हें तबाह कर दिया। ये टावर उच्छ पावर प्लांट से क्वेटा तक बिजली पहुंचाने का मुख्य जरिया थे। इस विस्फोट के कारण दो टावर पूरी तरह जमींदोज हो गए और दो अन्य को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बीआरजी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक बलूचिस्तान को पूरी आजादी नहीं मिल जाती, तब तक उनके ऐसे विनाशकारी अभियान जारी रहेंगे। ये सभी घटनाएं पाकिस्तानी सरकार के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती पेश करती हैं, क्योंकि अब हमले केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अर्थव्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है





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