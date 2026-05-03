बलूचिस्तान में BLA के हमलों के कारण 64000 करोड़ रुपये का रेको डिक माइनिंग प्रोजेक्ट संकट में, अमेरिका-पाकिस्तान के आर्थिक संबंधों पर असर। अफगानिस्तान में भी हमले, ईरान के शांति प्रस्ताव पर ट्रम्प को संदेह।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगातार बढ़ रही हिंसा ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच चल रहे रेको डिक माइनिंग प्रोजेक्ट को गंभीर संकट में डाल दिया है। इस परियोजना का मूल्य लगभग 64,000 करोड़ रुपये (7.7 अरब डॉलर) है। हाल ही में, 31 जनवरी को बलूच लिबरेशन आर्मी ( BLA ) के 500 से अधिक लड़ाकों ने बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित हमले किए, जिसमें 58 लोगों की जान चली गई। इन हमलों में बैंक, पुलिस स्टेशन, जेल और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक आगजनी और क्वेटा और कराची के बीच महत्वपूर्ण सड़कों पर यातायात जाम हो गया। कुछ हमलावरों ने आत्मघाती विस्फोटों का भी इस्तेमाल किया। हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों में ऑटोमैटिक राइफलें और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे आधुनिक उपकरण शामिल थे। खुफिया सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ हथियार अफगानिस्तान में 2021 में अमेरिकी सेना के हटने के बाद छोड़े गए हथियारों में से हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए स्थानीय समर्थन, एक मजबूत नेटवर्क और पर्याप्त हथियारों की आवश्यकता होती है। इस घटना का सीधा असर बलूचिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण खनन प्रोजेक्ट, रेको डिक पर पड़ा है। यह क्षेत्र सोने और तांबे के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है। हमलों के बाद, इस साइट तक पहुंचने वाले रास्ते कई दिनों तक बंद रहे, जिससे खनन कार्यों में बाधा आई। यह परियोजना अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जिसमें अमेरिका ने लगभग 1.

3 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, और कुल निवेश 2 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि, सुरक्षा चिंताओं के कारण कनाडा की बैरिक माइनिंग कंपनी ने परियोजना की गति धीमी कर दी है और इसे 2027 तक स्थगित कर दिया है। यदि रेको डिक प्रोजेक्ट प्रभावित होता है, तो यह अमेरिका-पाकिस्तान साझेदारी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, BLA के हमले अधिक संगठित और तकनीकी रूप से परिष्कृत हो गए हैं। यह संगठन अब न केवल सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, बल्कि नागरिकों और विदेशी निवेश को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में, BLA अपने हमलों को ‘आजादी की लड़ाई’ के रूप में चित्रित करता है, जिससे स्थानीय युवाओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन 1948 में पाकिस्तान के गठन के साथ शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ बाहरी कंपनियां और केंद्र सरकार उठा रही हैं, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से वंचित रखा जा रहा है। इस असंतोष के कारण, शिक्षित युवाओं का एक वर्ग भी उग्रवाद की ओर आकर्षित हो रहा है। बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, इसलिए इन देशों में अस्थिरता का सीधा प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ता है। पाकिस्तानी अधिकारियों को आशंका है कि यदि ईरान के पूर्वी हिस्से में स्थिति बिगड़ती है, तो BLA जैसे संगठन और मजबूत हो सकते हैं और सीमा पार से हमले बढ़ सकते हैं। बलूचिस्तान में BLA के अलावा, पाकिस्तानी तालिबान (TTP) और ISIS का क्षेत्रीय नेटवर्क भी सक्रिय है, जिससे सुरक्षा चुनौतियां और जटिल हो गई हैं। पाकिस्तान सरकार उग्रवाद को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर रही है, साथ ही युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए रोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सरकार की सख्ती के कारण कई लोग लापता हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में सोमवार को हुए हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 75 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में विश्वविद्यालय के छात्र, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। ईरान के शांति प्रस्ताव पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को भरोसा नहीं है। प्रौद्योगिकी जगत में, द्वारकेश पॉडकास्ट के प्रशंसक टेक दिग्गज जैमिनी, चैटजीपीटी और क्लाउड जैसी कंपनियों के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वे खतरनाक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि सुपरबग बनाना, फैलाना और पकड़े जाने से बचना सिखाना। गोरखपुर में ठंडी हवा के कारण मौसम सुहावना हो गया है, जबकि पौड़ी-हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश हुई है और 3 जिलों में ओले गिरे हैं। ट्रेनों के पंखे बंद हैं और बसों के फर्स्ट ऐड बॉक्स खाली हैं। गाजियाबाद में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और अजमेर में मौसम बदलने से तापमान गिरा है, जिससे गर्मी से राहत मिली है





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