बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य अभियान की कड़ी निंदा, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप

ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (एचआरसीबी) ने खारान जिले में पाकिस्तानी सेना के सैन्य अभियान की निंदा की है, जिसमें आम नागरिकों के घायल होने और एक चिकित्सक के गायब होने की खबरें हैं। संगठन ने इसे अमानवीय बताते हुए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया है।

क्वेटा, 1 मई। बलूचिस्तान के खारान जिले में पाकिस्तान ी सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान की एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने तीखी निंदा की है। संगठन ने इस अभियान को अमानवीय बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई में कम से कम चार आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक व्यक्ति को जबरदस्ती गायब कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान ( एचआरसीबी ) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 25 अप्रैल को पाकिस्तान ी सेना द्वारा खारान जिले के लिज्जय इलाके में मोर्टार शेलिंग की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक रिहायशी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। इस हमले में बीबी जकीरा, बीबी शफीका, हाफिज ताहिर और एक साल की बच्ची नादिया गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आरोप है कि उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी वाहन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया, जिससे उनकी हालत और भी गंभीर हो गई। यह घटना मानवाधिकार ों के हनन का एक गंभीर उदाहरण है और सुरक्षा बलों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। एचआरसीबी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सैन्य अभियान के दौरान स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर शाहजहां को भी जबरदस्ती गायब कर दिया गया। उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और उनके घर में आग लगा दी गई। यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालती है और चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच को बाधित करती है। मानवाधिकार संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सैन्य अभियान के दौरान आम नागरिकों को अगवा करना और पूरे परिवारों को सामूहिक रूप से दंडित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त, एचआरसीबी ने पाकिस्तान ी सेना और उससे जुड़े सशस्त्र समूहों पर दुकानों को लूटने, सामान जब्त करने और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। इन कृत्यों से स्थानीय लोगों में अराजकता और भय का माहौल पैदा हो गया है। यह सुरक्षा अभियान की आड़ में किए जा रहे अत्याचारों को दर्शाता है और मानवाधिकार ों के प्रति अनादर को उजागर करता है। संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह बलूचिस्तान में अस्थिरता को भी बढ़ा सकती है। एचआरसीबी का कहना है कि पाकिस्तान ी अधिकारी बलूचिस्तान में आम नागरिकों को जबरदस्ती गायब करके, उन्हें सामूहिक रूप से दंडित करके और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों, घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहे हैं। संगठन ने बलूचिस्तान में सैन्यीकरण में वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण आम नागरिकों की जिंदगी, सम्मान और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यह स्थिति मानवाधिकार ों के लिए एक गंभीर खतरा है और इसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। एचआरसीबी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान में बिगड़ती स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। यह महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बलूचिस्तान में मानवाधिकार ों के हनन के खिलाफ आवाज उठाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करे। इस घटना से एक बार फिर बलूचिस्तान में मानवाधिकार ों की रक्षा करने और सुरक्षा बलों द्वारा किए गए अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर बल मिलता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बलूचिस्तान के लोगों को शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार मिले.

क्वेटा, 1 मई। बलूचिस्तान के खारान जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान की एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने तीखी निंदा की है। संगठन ने इस अभियान को अमानवीय बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई में कम से कम चार आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक व्यक्ति को जबरदस्ती गायब कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (एचआरसीबी) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 25 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना द्वारा खारान जिले के लिज्जय इलाके में मोर्टार शेलिंग की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक रिहायशी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। इस हमले में बीबी जकीरा, बीबी शफीका, हाफिज ताहिर और एक साल की बच्ची नादिया गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन आरोप है कि उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी वाहन उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया, जिससे उनकी हालत और भी गंभीर हो गई। यह घटना मानवाधिकारों के हनन का एक गंभीर उदाहरण है और सुरक्षा बलों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। एचआरसीबी की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सैन्य अभियान के दौरान स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर शाहजहां को भी जबरदस्ती गायब कर दिया गया। उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और उनके घर में आग लगा दी गई। यह घटना विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालती है और चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच को बाधित करती है। मानवाधिकार संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सैन्य अभियान के दौरान आम नागरिकों को अगवा करना और पूरे परिवारों को सामूहिक रूप से दंडित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त, एचआरसीबी ने पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े सशस्त्र समूहों पर दुकानों को लूटने, सामान जब्त करने और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। इन कृत्यों से स्थानीय लोगों में अराजकता और भय का माहौल पैदा हो गया है। यह सुरक्षा अभियान की आड़ में किए जा रहे अत्याचारों को दर्शाता है और मानवाधिकारों के प्रति अनादर को उजागर करता है। संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह बलूचिस्तान में अस्थिरता को भी बढ़ा सकती है। एचआरसीबी का कहना है कि पाकिस्तानी अधिकारी बलूचिस्तान में आम नागरिकों को जबरदस्ती गायब करके, उन्हें सामूहिक रूप से दंडित करके और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों, घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहे हैं। संगठन ने बलूचिस्तान में सैन्यीकरण में वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण आम नागरिकों की जिंदगी, सम्मान और सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यह स्थिति मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर खतरा है और इसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। एचआरसीबी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान में बिगड़ती स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है। यह महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करे। इस घटना से एक बार फिर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा करने और सुरक्षा बलों द्वारा किए गए अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर बल मिलता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बलूचिस्तान के लोगों को शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार मिले





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