बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कथित कार्रवाई: 12 की मौत, बीएलए का सैनिक मारने का दावा

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कथित ज्यादती का आरोप लगा है। बरखान में बमबारी में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि बीएलए ने विभिन्न हमलों में 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। घटना ने क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं।

क्वेटा, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती की खबरें सामने आई हैं, जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को बरखान के एक रिहायशी इलाके में बमबारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर बलूचिस्तान में मानवाधिकार ों के उल्लंघन और सैन्य कार्रवाई के मुद्दे को उजागर किया है।

रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया, जिसमें 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इस हमले के बाद, पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिक हताहत हुए। मारे गए लोगों में 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 2 साल के बच्चे तक शामिल थे, जो इस घटना की भयावहता को उजागर करता है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन के दौरान एक गाड़ी के अंदर कई शव थे जिन्हें आग लगा दी गई। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

इस घटना ने क्षेत्र में दहशत और अविश्वास का माहौल बना दिया है, और स्थानीय आबादी में सेना के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त है। बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे 'शर्मनाक' करार दिया है। इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है।

दूसरी ओर, बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने 8-12 अप्रैल के बीच विभिन्न हमलों में आठ पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। बीएलए के प्रवक्ता ने इस दावे की पुष्टि की है, जिसे बलूचिस्तान पोस्ट ने प्रकाशित किया है। बीएलए के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की मिलिट्री फोर्स, फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों और अवारन, दश्त, क्वेटा और चगाई में पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा, बरखान, झाओ और मश्के में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अवारन के अहोरी इलाके में आठ मिलिट्री गाड़ियों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। बीएलए ने दावा किया है कि इस हमले में पाक सेना की तीन गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं और पांच सैनिक मौके पर ही मारे गए, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की तीव्रता को दर्शाती है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। आईएएनएस के अनुसार यह खबर प्रकाशित की गई है और न्यूज नेशन टीम ने इसमें कोई भी संपादन नहीं किया है। इस खबर की जिम्मेदारी पूरी तरह से आईएएनएस न्यूज एजेंसी की ही होगी





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