बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला, 42 जवान हताहत

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर कई घातक हमले किए। बीएलए ने 42 जवानों के मारे जाने और एक सैनिक को बंदी बनाने का दावा किया है।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलूच उग्रवादियों का भीषण हमला , कई जवान हताहत क्वेटा , 27 अप्रैल: बलूचिस्तान में पिछले दस दिनों से जारी हिंसा की घटनाओं में बलूच लिबरेशन आर्मी ( बीएलए ) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ( बीएलए फ) ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल ों पर कई घातक हमले किए हैं। बीएलए ने 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सेना के 42 कर्मियों के मारे जाने, कई के घायल होने और एक सैनिक को बंदी बनाने का दावा किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने एक बयान जारी कर इन हमलों का विवरण दिया है। बीएलए के हमलों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ( आईईडी ) से डायरेक्ट अटैक, घात लगाकर हमले, छापे और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों के दौरान, उग्रवादियों ने हथियार जब्त किए और कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बल ों की पोस्ट और ठिकानों पर अस्थायी रूप से कब्जा भी जमा लिया। हमलों की टाइमलाइन के अनुसार, कलात में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी सुरक्षा बल ों पर हमला किया गया। दलबंदिन में पुलिस स्टेशनों और रेस्ट हाउस पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया गया और वहां मौजूद सामानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के पास एक पेट्रोलियम और गैस कंपनी से जुड़ी साइट पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया, जिससे मशीनरी और गाड़ियां नष्ट हो गईं। सुराब में, आईईडी हमले के बाद घात लगाकर हमला किया गया, जिससे पाकिस्तानी सुरक्षा बल ों को भारी नुकसान हुआ। 19 अप्रैल को, पाकिस्तानी सेना के काफिले और चेकपोस्ट पर कई हमले किए गए, जिनमें कई जवान मारे गए और घायल हुए। हरनाई के शाहराग इलाके में हुई झड़प में एक पाकिस्तानी सैनिक को जिंदा पकड़ा गया। झाल मगसी में एक लेवी पोस्ट पर कब्जा कर कई हथियार जब्त किए गए। सोहंदा इलाके में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी सेना को रिमोट-कंट्रोल्ड आईईडी से निशाना बनाया गया और घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ( बीएलए फ) ने भी बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में सिलसिलेवार हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में सेना के एक काफिले पर आईईडी हमला , एक पुलिस स्टेशन पर हमला और एक मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला शामिल है, जिसमें दो जवान मारे गए और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बीएलए फ प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच के अनुसार, खुजदार के जवाह इलाके में एक पाकिस्तानी मिलिट्री काफिले पर हमला किया गया, जब पूरा दल दो कैंपों के बीच से गुजर रहा था। नोशकी मॉल इलाके में एक पुलिस स्टेशन में घुसकर कुछ समय के लिए इमारत पर कब्जा कर लिया गया और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने विरोध करने पर वह घायल हो गया। इन हमलों से बलूचिस्तान में सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो गई है और पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और आम नागरिकों के जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। बलूच उग्रवादियों की ओर से लगातार जारी हमलों से पाकिस्तानी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक हो गया है। यह क्षेत्र लंबे समय से अशांति का शिकार रहा है और इन हमलों से स्थिति और भी जटिल हो गई है.

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलूच उग्रवादियों का भीषण हमला, कई जवान हताहत क्वेटा, 27 अप्रैल: बलूचिस्तान में पिछले दस दिनों से जारी हिंसा की घटनाओं में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों पर कई घातक हमले किए हैं। बीएलए ने 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों में किए गए हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सेना के 42 कर्मियों के मारे जाने, कई के घायल होने और एक सैनिक को बंदी बनाने का दावा किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीएलए के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने एक बयान जारी कर इन हमलों का विवरण दिया है। बीएलए के हमलों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से डायरेक्ट अटैक, घात लगाकर हमले, छापे और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों के दौरान, उग्रवादियों ने हथियार जब्त किए और कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की पोस्ट और ठिकानों पर अस्थायी रूप से कब्जा भी जमा लिया। हमलों की टाइमलाइन के अनुसार, कलात में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। दलबंदिन में पुलिस स्टेशनों और रेस्ट हाउस पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया गया और वहां मौजूद सामानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के पास एक पेट्रोलियम और गैस कंपनी से जुड़ी साइट पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया, जिससे मशीनरी और गाड़ियां नष्ट हो गईं। सुराब में, आईईडी हमले के बाद घात लगाकर हमला किया गया, जिससे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ। 19 अप्रैल को, पाकिस्तानी सेना के काफिले और चेकपोस्ट पर कई हमले किए गए, जिनमें कई जवान मारे गए और घायल हुए। हरनाई के शाहराग इलाके में हुई झड़प में एक पाकिस्तानी सैनिक को जिंदा पकड़ा गया। झाल मगसी में एक लेवी पोस्ट पर कब्जा कर कई हथियार जब्त किए गए। सोहंदा इलाके में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी सेना को रिमोट-कंट्रोल्ड आईईडी से निशाना बनाया गया और घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने भी बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में सिलसिलेवार हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में सेना के एक काफिले पर आईईडी हमला, एक पुलिस स्टेशन पर हमला और एक मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला शामिल है, जिसमें दो जवान मारे गए और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच के अनुसार, खुजदार के जवाह इलाके में एक पाकिस्तानी मिलिट्री काफिले पर हमला किया गया, जब पूरा दल दो कैंपों के बीच से गुजर रहा था। नोशकी मॉल इलाके में एक पुलिस स्टेशन में घुसकर कुछ समय के लिए इमारत पर कब्जा कर लिया गया और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने विरोध करने पर वह घायल हो गया। इन हमलों से बलूचिस्तान में सुरक्षा की स्थिति गंभीर हो गई है और पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और आम नागरिकों के जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। बलूच उग्रवादियों की ओर से लगातार जारी हमलों से पाकिस्तानी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना आवश्यक हो गया है। यह क्षेत्र लंबे समय से अशांति का शिकार रहा है और इन हमलों से स्थिति और भी जटिल हो गई है





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