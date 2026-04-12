बलूच विद्रोहियों ने अरब सागर में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पर हमला किया, तीन की मौत

बलूच अलगाववादी विद्रोहियों ने अरब सागर में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की गश्ती नाव पर हमला किया, जिसमें तीन कर्मियों की मौत हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि समुद्री सीमा में कार्रवाई उनकी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर विद्रोहियों को शरण देने का आरोप लगाया है, जबकि तालिबान ने आरोपों का खंडन किया है।

रविवार को, बलूच अलगाववादी विद्रोहियों ने अरब सागर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की एक गश्ती नाव पर हमला किया, जिसमें तीन कर्मियों की जान चली गई। रॉयटर्स में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का हमला समुद्री प्राधिकरण की नाव पर पहली बार हुआ है। खुफिया और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नाव पाकिस्तान -ईरान सीमा के पास तटीय क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी, जब उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। यह घटना बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाती है, जहां सशस्त्र

समूह अक्सर सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और कहा है कि अब समुद्री सीमाओं में कार्रवाई उनकी सैन्य रणनीति का नया हिस्सा है।\बीएलए ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने अपनी सैन्य रणनीति का विस्तार किया है। संगठन के अनुसार, अब वे केवल जमीन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि समुद्री सीमाओं के भीतर भी हमले करने में सक्षम हैं। कोस्ट गार्ड पर हुआ यह हमला इस बात का प्रमाण है कि विद्रोही समूह अब गहरे समुद्र में भी सुरक्षा बलों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान का ग्वादर जिला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल का एक प्रमुख हिस्सा, एक गहरा समुद्री बंदरगाह स्थित है। इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों और प्रतिष्ठानों पर पहले भी कई हमले हो चुके हैं। कोस्ट गार्ड पर हालिया हमला इसी तटीय पट्टी के पास हुआ है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।\अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान पर बीएलए जैसे उग्रवादी समूहों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है। इस्लामाबाद का मानना है कि इन हमलों की योजना काबुल से बनाई जाती है। हालाँकि, तालिबान सरकार इन आरोपों का लगातार खंडन करती रही है। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है और बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तानी सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है और क्या वह बीएलए को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करती है। इस घटना से क्षेत्र में चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार, यह घटना न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थ रखती है





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