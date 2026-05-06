बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन: सुरक्षा बलों की किल एंड डंप नीति का खुलासा

बलूच यकजेहती कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लक्षित हत्याएं और शवों को फेंकने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकार ों की स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है। हाल ही में बलूच यकजेहती कमेटी जिसे बीवाईसी के नाम से जाना जाता है उसने एक विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक 'किल एंड डंप पॉलिसी इन बलूचिस्तान ' है। इस रिपोर्ट ने दुनिया के सामने वह भयावह सच पेश किया है जिसके तहत वहां के सुरक्षा बल बलूच नागरिकों को पहले अगवा करते हैं और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर उनके क्षत-विक्षत शवों को सुनसान जगहों पर फेंक देते हैं। यह केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति प्रतीत होती है जिसका उद्देश्य स्थानीय आबादी के मन में गहरा डर पैदा करना और किसी भी प्रकार के विरोध या नागरिक अधिकारों की मांग को पूरी तरह से कुचल देना है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जनवरी से अप्रैल के बीच की अवधि में दर्जनों लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा गया है जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। आंकड़ों की बात करें तो बीवाईसी ने साल के शुरुआती महीनों में 43 ऐसे पीड़ितों की पहचान की है जिनके शवों को उनके परिवारों ने पहचाना। इसके अलावा 21 टारगेट किलिंग यानी लक्षित हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि संगठन का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई शवों की पहचान नहीं हो पाई और कई परिवारों को दबाव डालकर चुपचाप दफनाने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पिछले वर्ष की पहली छमाही में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। यह इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा बल ों की यह क्रूरता किसी उम्र या पहचान की सीमा नहीं मानती। अवारन, ग्वादर, केच, खारान, पंजगुर और क्वेटा जैसे प्रमुख जिलों में इन घटनाओं की बार-बार पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि यह किसी एक अधिकारी की व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि एक तयशुदा पैटर्न है जिसे उच्च स्तर पर मंजूरी प्राप्त है। इस पूरे संकट का सबसे दुखद पहलू पाकिस्तान की न्याय प्रणाली की पूर्ण विफलता है। रिपोर्ट के अनुसार जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगती है। निचली आतंकवाद विरोधी अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक निष्पक्षता का अभाव देखा गया है। यहां तक कि जो न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी इन मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाते हैं उन्हें सत्ता के दबाव का सामना करना पड़ता है और कई बार उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की जाती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएं सत्ता के इशारों पर काम करने लगें तो आम नागरिक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। जबरन गायब किए जाने की घटनाएं अब एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी हैं और कानून की नजर में इन अपराधों की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बलूच यकजेहती कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की पुरजोर अपील की है। संगठन का कहना है कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य वैश्विक संस्थाएं पाकिस्तान सरकार पर कड़ा दबाव डालें। मांग की गई है कि जबरन गायब किए जाने को एक गंभीर अपराध घोषित किया जाए और सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों पर सख्त न्यायिक निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। बलूचिस्तान के लोग केवल अपने बुनियादी मानवाधिकार ों और इंसानियत के साथ व्यवहार की मांग कर रहे हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया गया तो यह मानवीय संकट और भी गहरा सकता है जिससे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है। हाल ही में बलूच यकजेहती कमेटी जिसे बीवाईसी के नाम से जाना जाता है उसने एक विस्तृत और चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक 'किल एंड डंप पॉलिसी इन बलूचिस्तान' है। इस रिपोर्ट ने दुनिया के सामने वह भयावह सच पेश किया है जिसके तहत वहां के सुरक्षा बल बलूच नागरिकों को पहले अगवा करते हैं और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर उनके क्षत-विक्षत शवों को सुनसान जगहों पर फेंक देते हैं। यह केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति प्रतीत होती है जिसका उद्देश्य स्थानीय आबादी के मन में गहरा डर पैदा करना और किसी भी प्रकार के विरोध या नागरिक अधिकारों की मांग को पूरी तरह से कुचल देना है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जनवरी से अप्रैल के बीच की अवधि में दर्जनों लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा गया है जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। आंकड़ों की बात करें तो बीवाईसी ने साल के शुरुआती महीनों में 43 ऐसे पीड़ितों की पहचान की है जिनके शवों को उनके परिवारों ने पहचाना। इसके अलावा 21 टारगेट किलिंग यानी लक्षित हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि संगठन का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई शवों की पहचान नहीं हो पाई और कई परिवारों को दबाव डालकर चुपचाप दफनाने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि पिछले वर्ष की पहली छमाही में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। यह इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा बलों की यह क्रूरता किसी उम्र या पहचान की सीमा नहीं मानती। अवारन, ग्वादर, केच, खारान, पंजगुर और क्वेटा जैसे प्रमुख जिलों में इन घटनाओं की बार-बार पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि यह किसी एक अधिकारी की व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि एक तयशुदा पैटर्न है जिसे उच्च स्तर पर मंजूरी प्राप्त है। इस पूरे संकट का सबसे दुखद पहलू पाकिस्तान की न्याय प्रणाली की पूर्ण विफलता है। रिपोर्ट के अनुसार जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगती है। निचली आतंकवाद विरोधी अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक निष्पक्षता का अभाव देखा गया है। यहां तक कि जो न्यायाधीश या सरकारी अधिकारी इन मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाते हैं उन्हें सत्ता के दबाव का सामना करना पड़ता है और कई बार उनके खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की जाती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएं सत्ता के इशारों पर काम करने लगें तो आम नागरिक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। जबरन गायब किए जाने की घटनाएं अब एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी हैं और कानून की नजर में इन अपराधों की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बलूच यकजेहती कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की पुरजोर अपील की है। संगठन का कहना है कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य वैश्विक संस्थाएं पाकिस्तान सरकार पर कड़ा दबाव डालें। मांग की गई है कि जबरन गायब किए जाने को एक गंभीर अपराध घोषित किया जाए और सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों पर सख्त न्यायिक निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। बलूचिस्तान के लोग केवल अपने बुनियादी मानवाधिकारों और इंसानियत के साथ व्यवहार की मांग कर रहे हैं। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया गया तो यह मानवीय संकट और भी गहरा सकता है जिससे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है
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