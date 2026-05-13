बल्लभ पावर ग्रिड: थरुहट area के इस दर्जन से अधिक गांवों में जल्द ही मिलेगा बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति

पावर ग्रिड निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जमीन का सीमांकन कर उसे विभाग के सुपुर्द भी कर दिया गया है, जिससे अब निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। पावर ग्रिड निर्माण की इस पहल से थरुहट क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों और पंचायतों के लोगों को आने वाले समय में बेहतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद हैं।
संवाद सूत्र, बगहा। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा दो प्रखंड के बलुआ-छतरौल क्षेत्र में जल्द ही पावर ग्रिड का निर्माण कराया जाएगा। ग्रिड निर्माण को लेकर भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अंचल प्रशासन की ओर से करीब 60 डिसमिल जमीन संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। जमीन का सीमांकन कर उसे विभाग के सुपुर्द भी कर दिया गया है, जिससे अब निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। पावर ग्रिड निर्माण की इस पहल से थरुहट क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों और पंचायतों के लोगों को आने वाले समय में बेहतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में लो-वोल्टेज, बार-बार बिजली बाधित होने और अनियमित आपूर्ति की समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती थी.
