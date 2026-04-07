बस्ती में 'सनातन धर्म संवाद' विवादों में, प्रशांत पांडेय समेत कई के खिलाफ FIR दर्ज

यूपी के बस्ती जिले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 'सनातन धर्म संवाद' कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में प्रशांत पांडेय समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ' सनातन धर्म संवाद ' कार्यक्रम विवाद ों में घिर गया है। पुलिस ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक व राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पांडेय और उनके दो अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई कार्यक्रम के पांच दिन बीत जाने के बाद हुई है। कोतवाली पुलिस के अनुसार, यह एक्शन कार्यक्रम में दिए गए भाषणों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग को लेकर लिया गया है। गौरतलब है कि

प्रशांत पांडेय को कोविड महामारी गाइडलाइन का पालन न करने का भी आरोपी बनाया गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल, बीते 29 मार्च को जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सानिध्य में 'सनातन धर्म संवाद' का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की कमान प्रशांत पांडेय संभाल रहे थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं द्वारा दिए गए कुछ भाषणों की भाषा मर्यादित नहीं थी, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलने की आशंका जताई गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कार्यक्रम के आयोजकों को कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पालन न करने का भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी प्रशांत पाण्डेय ने तंज कसते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और प्रचार-प्रसार भी चल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक बड़ी-बड़ी रैली संबोधित कर रहे हैं मगर वहां कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि यह FIR सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। फिर भी हम सभी इसका सामना करेंगे। बता दें कि मामले ने तब तूल पकड़ा जब उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कार्यक्रम के दो दिन बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान इस कार्यक्रम और इसके आयोजकों पर सवाल उठाए। उनके कड़े रुख के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और अंत में राजनैतिक दबाव में पुलिस ने कोतवाली थाना प्रभारी की तहरीर पर कानूनी शिकंजा कस दिया। इस पूरे मामले में डिप्टी एसपी सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को धर्म के नाम पर सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से विवेचना कर रही है और कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। FIR में तेज ध्वनि और भड़काऊ भाषण को आधार बनाया गया है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट हैं, जिनका पालन कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। वैमनस्यता फैलाने वाले भाषण से समाज में विघटन होता है जिसे रोकना प्राथमिकता है। कार्यक्रम में विवादित भाषणों और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोपों ने स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक आयोजनों में भाषणों की भाषा और कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर बहस छेड़ दी है। कई लोगों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत पांडेय और उनके साथियों पर लगे आरोप गंभीर हैं और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सामाजिक सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को भी दर्शाती है।\कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े विवादों के कारण जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को लेकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। कुछ लोग प्रशांत पांडेय का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस ने सही कदम उठाया है, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मान रहे हैं। इस मामले ने स्थानीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है। प्रशासन को स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को सभी पक्षों को शांत करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।\यह घटना धार्मिक कार्यक्रमों में भाषणों की भाषा को नियंत्रित करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की आवश्यकता को उजागर करती है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम और दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक आयोजनों में सामाजिक सौहार्द और शांति बनी रहे। यह घटना समाज में विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता को भी दर्शाती है। लोगों को एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। केवल तभी हम एक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस घटना ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए, धार्मिक आयोजकों को भाषणों की भाषा और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के बारे में अधिक सतर्क रहना होगा। स्थानीय प्रशासन को भी धार्मिक आयोजनों की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियम और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। इस मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई से न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है और समाज में विश्वास बहाल किया जा सकता है





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