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बस्ती में महिला पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कार्यालय के वायरलेस टावर पर चढ़ी

Crime News

बस्ती में महिला पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कार्यालय के वायरलेस टावर पर चढ़ी
बस्तीपुलिसवायरलेस टावर
📆10-06-2026 22:42:00
📰Dainik Jagran
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एक महिला ने पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कार्यालय के वायरलेस टावर पर चढ़ गई। इस घटना के कारण पुलिस की संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। पुलिस ने उसे नीचे उतारा और केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। यूपी में विद्युत दुर्घटनाएं रोकने के लिए मेंटेनेंस मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बस्ती में एक महिला पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कार्यालय के वायरलेस टावर पर चढ़ गई। इस अप्रत्याशित घटना के कमहिला पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर टावर पर चढ़ी। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान संपर्क पूरी तरह ठप रहा।पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक महिला पुलिस कार्यालय के सामने वायरलेस टावर पर चढ़ गई। इस अप्रत्याशित घटना के चलते पुलिस विभाग की संचार व्यवस्था (वायरलेस सेट) पूरे दिन ठप रही। पावड़े की महिला मधु पति अजीत कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रही थी। गांव के एक व्यक्ति जिसने उसकी शादी कराई था, के खिलाफ भी वह कार्रवाई चाह रही थी। वायरलेस टावर पर चढ़ी महिला से नीचे उतरने के लिए बार-बार आग्रह किया गया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उसके टावर पर चढ़ने के कारण वायरलेस टावर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके चलते पुलिस की आंतरिक संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान पूरे दिन पुलिस कंट्रोल रूम का संपर्क किसी से नहीं हो सका। किसी तरह समझाकर पुलिस ने उसे नीचे उतारा। केस दर्जकर उसे हिरासत में लिया गया है।यूपी में विद्युत दुर्घटनाएं रोकने के लिए मेंटेनेंस मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश, लापरवाही पर गिरेगी गाज .

बस्ती में एक महिला पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कार्यालय के वायरलेस टावर पर चढ़ गई। इस अप्रत्याशित घटना के कमहिला पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर टावर पर चढ़ी।पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान संपर्क पूरी तरह ठप रहा।पति और शादी कराने वाले मध्यस्थ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक महिला पुलिस कार्यालय के सामने वायरलेस टावर पर चढ़ गई। इस अप्रत्याशित घटना के चलते पुलिस विभाग की संचार व्यवस्था (वायरलेस सेट) पूरे दिन ठप रही। पावड़े की महिला मधु पति अजीत कुमार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रही थी। गांव के एक व्यक्ति जिसने उसकी शादी कराई था, के खिलाफ भी वह कार्रवाई चाह रही थी। वायरलेस टावर पर चढ़ी महिला से नीचे उतरने के लिए बार-बार आग्रह किया गया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उसके टावर पर चढ़ने के कारण वायरलेस टावर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके चलते पुलिस की आंतरिक संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान पूरे दिन पुलिस कंट्रोल रूम का संपर्क किसी से नहीं हो सका। किसी तरह समझाकर पुलिस ने उसे नीचे उतारा। केस दर्जकर उसे हिरासत में लिया गया है।यूपी में विद्युत दुर्घटनाएं रोकने के लिए मेंटेनेंस मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश, लापरवाही पर गिरेगी गाज

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बस्ती पुलिस वायरलेस टावर उत्पीड़न मांग अजीत कुमार शादी कराने वाले मध्यस्थ लापरवाही गाज

 

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