बस्ती परिक्षेत्र में दुर्घटना नियंत्रण के लिए पुलिस की वैज्ञानिक तैनाती: डीआइजी संजीव त्यागी

डीआइजी संजीव त्यागी ने बस्ती परिक्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस बल की वैज्ञानिक तैनाती के निर्देश दिए हैं। शाम 5-8 बजे को 'कोर लाइफ-सेविंग विंडो' मानते हुए 20 संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। अध्ययन रिपोर्ट में दुर्घटनाओं की वास्तविक संख्या एफआइआर से छह गुना अधिक पाई गई है। तीन स्तरों वाली रणनीति से दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा।

डीआइजी संजीव त्यागी ने बस्ती परिक्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की वैज्ञानिक तैनाती का निर्देश दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को घटना के बाद प्रतिक्रिया के बजाय रोकथाम आधारित बनाना है। इसके लिए शाम 5 से 8 बजे तक के समय को ' कोर लाइफ-सेविंग विंडो ' घोषित किया गया है, जिसमें पुलिस की अधिकतम मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। तीनों जिलों बस्ती , संतकबीर नगर और सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे 20 ऐसे स्थलों को चिन्हित करें जहां एक ही समय में सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं और वहां समयानुसार कर्मियों की तैनाती करें। यातायात पुलिस को केवल चालान करने तक सीमित न रहकर दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। डीआइजी संजीव त्यागी के अध्ययन रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि दुर्घटनाओं की वास्तविक संख्या एफआइआर में दर्ज मामलों से कहीं अधिक है। रिपोर्ट का उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी लाना, मृत्यु दर को रोकना, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान करना, थानावार पुलिस बल की वैज्ञानिक तैनाती करना और यातायात प्रबंधन को तकनीकी एवं विभागीय समन्वय से मजबूत करना है। विशेष रूप से शाम 5 से 10 बजे रात तक का समय सबसे खतरनाक माना गया है, जिसमें कुल घटनाओं का 35.

9 प्रतिशत हिस्सा होता है। इस समय अंधेरा होने के कारण रोशनी कम हो जाती है और दिन भर की थकान के कारण लोग जल्दबाजी में होते हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक 28.3 प्रतिशत हादसे दर्ज किए गए हैं। डीआइजी ने कहा कि सड़क हादसों की समस्या को केवल थानों में दर्ज मुकदमों से समझना अधूरा है, क्योंकि यूपी 112 पर मदद के लिए आने वाले फोन कॉल्स की संख्या थानों में दर्ज मुकदमों से छह गुना अधिक है। आई-रेड डेटा बताता है कि जानलेवा हादसों की संख्या चिंताजनक है। इस समस्या से निपटने के लिए तीन स्तरों वाली रणनीति बनाई गई है: पहले यूपी-112 के डेटा से खतरनाक जगहों की पहचान करना, दूसरे कानूनी जवाबदेही के लिए थानों के केस का इस्तेमाल करना और तीसरे मौतों को कम करने के लिए आई-रेड डेटा के आधार पर सड़कों को सुधारना। इसके लिए संबंधित थानेदार जवाबदेह होंगे और सीओ द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। पुलिस, प्रशासन, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, बिजली विभाग, नगर निकाय और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से दुर्घटना पर नियंत्रण किया जाएगा। वर्ष 2025 में 514 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 320 घातक थीं और 344 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2026 में 21 मई तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वाधिक मौतें नगर थाना क्षेत्र में 33, कोतवाली और वाल्टरगंज में 29-29, हर्रैया में 24 और रुधौली में 23 हुई हैं। तीनों जनपदों के जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने यहां जवाबदेह अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करें जो आंकड़ों के साथ सड़क सुरक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। संयुक्त प्रयास से ही सफलता मिलेगी





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