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बहराइच के गन्ने के खेत में तेंदूए के हमले से पति ने पत्नी को बचाया, पशु पेड़ पर चढ़ा

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बहराइच के गन्ने के खेत में तेंदूए के हमले से पति ने पत्नी को बचाया, पशु पेड़ पर चढ़ा
बहराइचतेंदूए हमलागन्ना खेत
📆27-05-2026 15:44:00
📰rpbreakingnews
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कतर्नियाघाट क्षेत्र में तेंदूए ने गन्ने के खेत में सिंचाई कर रही महिला पर हमला किया, पति ने बहादुरी से उसका सामना किया, ग्रामीणों के आने पर तेंदूए पेड़ पर चढ़ गया। दंपति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, वन विभाग सुरक्षित रूप से पशु को जंगल की ओर भेजने की योजना बना रहा है।

बहराइच के कतर्नियाघाट इलाके में एक भयावह घटना की चक्रव्यूह में ग्रामीणों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई। शाम के समय जब गन्ने के खेत में जलाने वाले पंपिंग सेट से सिंचाई चल रही थी, 55 वर्षीय रामेश्वर और उनकी 50 वर्षीय पत्नी रामावती धूप से बचने के लिये छाया में काम कर रहे थे। अचानक, जंगल की ओर से एक लगभग ढाई साल पुराना तेंदुआ खेत की ओर धक्का मारता हुआ आया और रामावती पर झपट कर उसकी गर्दन पर पंजे मार लिये। महिला के तेज़ चिल्लाहट ने तुरंत उसके पति को चेतावनी दी और वह बिना किसी झिझक के तेंदुए के सामने खड़ा हो गया, उसे रोकने और पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की। इस घिनौने झटके के जवाब में पास के खेतों में काम कर रहे किसान लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े, लेकिन तेंदूए ने अपनी जान बचाने के लिये अपने आपको एक बड़े सेमल के पेड़ पर चढ़ा दिया। पेड़ की ऊँचाई और शाखाओं के जाल ने वन्यजीव को अस्थायी सुरक्षा दी, पर गांव में आतंक का माहौल बन गया। घायल दंपति को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया। वन विभाग की टीम ने कई घंटे तक तेंदुए की निगरानी की, पर पेड़ की ऊँचाई और उसकी शाखाओं की ठोस बनावट के कारण उसे ट्रैंकुलाइज करने में जोखिम बना रहा। वन क्षेत्राधिकारी एसके तिवारी ने बताया कि तेंदूए का आकार और उम्र दोनों ही उसे आसानी से फँसाना कठिन बनाते हैं, इसलिए वे उसे सुरक्षित रूप से जंगल की ओर भगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि कर्ता राम वर्मा ने कहा कि पिछले तीन दिनों से ही तेंदूए के आसपास घूमते देखे जा रहे थे, पर अधिकारियों ने अभी तक पिंजरे की व्यवस्था नहीं की थी। इस घटना के बाद गांव में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई है और लोग वन विभाग से त्वरित कार्रवाई का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमीनी दस्तावेज के बदले लेखपाल द्वारा मोटी रकम ली गई और एंटी‑करप्शन टीम ने उसे रिश्वत लेते पकड़ा, जिससे स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। बहराइच में अब तक कई वन्यजीव हमले हुए हैं, जिसमें लकड़ी बीनने गई महिला की बाघ द्वारा हत्या भी शामिल है, और पिछले कुछ दिनों में पिता‑पुत्र समेत चार लोगों को घायल किया गया था। वन अधिकारी अब इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक योजना बना रहे हैं, जिसमें ट्रैंक्युलर सेटअप, पिंजरा स्थापित करना, और स्थानीय लोगों को वन्यजीव व्यवहार संबंधी जागरूकता प्रदान करना शामिल है। यह घटना न केवल मानवीय जीवन की महत्त्वाकांक्षा को उजागर करती है, बल्कि वन्यजीव-मनुष्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत को भी रेखांकित करती है.

बहराइच के कतर्नियाघाट इलाके में एक भयावह घटना की चक्रव्यूह में ग्रामीणों के दिलों में डर की लहर दौड़ गई। शाम के समय जब गन्ने के खेत में जलाने वाले पंपिंग सेट से सिंचाई चल रही थी, 55 वर्षीय रामेश्वर और उनकी 50 वर्षीय पत्नी रामावती धूप से बचने के लिये छाया में काम कर रहे थे। अचानक, जंगल की ओर से एक लगभग ढाई साल पुराना तेंदुआ खेत की ओर धक्का मारता हुआ आया और रामावती पर झपट कर उसकी गर्दन पर पंजे मार लिये। महिला के तेज़ चिल्लाहट ने तुरंत उसके पति को चेतावनी दी और वह बिना किसी झिझक के तेंदुए के सामने खड़ा हो गया, उसे रोकने और पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की। इस घिनौने झटके के जवाब में पास के खेतों में काम कर रहे किसान लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े, लेकिन तेंदूए ने अपनी जान बचाने के लिये अपने आपको एक बड़े सेमल के पेड़ पर चढ़ा दिया। पेड़ की ऊँचाई और शाखाओं के जाल ने वन्यजीव को अस्थायी सुरक्षा दी, पर गांव में आतंक का माहौल बन गया। घायल दंपति को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया। वन विभाग की टीम ने कई घंटे तक तेंदुए की निगरानी की, पर पेड़ की ऊँचाई और उसकी शाखाओं की ठोस बनावट के कारण उसे ट्रैंकुलाइज करने में जोखिम बना रहा। वन क्षेत्राधिकारी एसके तिवारी ने बताया कि तेंदूए का आकार और उम्र दोनों ही उसे आसानी से फँसाना कठिन बनाते हैं, इसलिए वे उसे सुरक्षित रूप से जंगल की ओर भगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि कर्ता राम वर्मा ने कहा कि पिछले तीन दिनों से ही तेंदूए के आसपास घूमते देखे जा रहे थे, पर अधिकारियों ने अभी तक पिंजरे की व्यवस्था नहीं की थी। इस घटना के बाद गांव में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई है और लोग वन विभाग से त्वरित कार्रवाई का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमीनी दस्तावेज के बदले लेखपाल द्वारा मोटी रकम ली गई और एंटी‑करप्शन टीम ने उसे रिश्वत लेते पकड़ा, जिससे स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। बहराइच में अब तक कई वन्यजीव हमले हुए हैं, जिसमें लकड़ी बीनने गई महिला की बाघ द्वारा हत्या भी शामिल है, और पिछले कुछ दिनों में पिता‑पुत्र समेत चार लोगों को घायल किया गया था। वन अधिकारी अब इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक योजना बना रहे हैं, जिसमें ट्रैंक्युलर सेटअप, पिंजरा स्थापित करना, और स्थानीय लोगों को वन्यजीव व्यवहार संबंधी जागरूकता प्रदान करना शामिल है। यह घटना न केवल मानवीय जीवन की महत्त्वाकांक्षा को उजागर करती है, बल्कि वन्यजीव-मनुष्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत को भी रेखांकित करती है

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