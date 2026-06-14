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बहराइच के हरदी‑नकवा में शैंपू विवाद से बुजुर्ग महिला की मारपीट में मौत

Crime News

बहराइच के हरदी‑नकवा में शैंपू विवाद से बुजुर्ग महिला की मारपीट में मौत
हरदी नगवा झगड़ाबुजुर्ग महिला की मौतशैंपू विवाद
📆14-06-2026 11:16:00
📰Dainik Jagran
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हरदी‑नकवा गाँव में शैंपू की माँग को लेकर छोटे विवाद ने 69 वर्षीय लालमती को मार‑पीट के घातक परिणामों तक ले गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बहराइच के हरदी-नकवा गाँव में शैंपू की माँग को लेकर उत्पन्न हुए मामूली विवाद ने 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला, लालमती, की जान ले ली। यह घटना तब शुरू हुई जब लालमती की बेटी ने अपने पिता को सफ़ाई का सामान, विशेषकर शैंपू, लाने के लिए कहा। इसके विरोध में गाँव के कुछ पटीदार (स्थानीय शक्ति संरचना) के लोग शैंपू की माँग के बाद लापरवाह रवैये से पेश हुए। परामर्श और तर्क-वितर्क के बाद बात‑बात पर झड़प में बदल गई। लालमती ने शैंपू देने से मना कर दिया तो पटीदारों की महिला ने उन्हें दोहराने के लिये अव्यवस्थित समूह को बुलाया। इस प्रक्रिया में भाभी ने कोतवाली क्षेत्र के अपने मायके के लोगों को बुला लिया और उनके साथ मिलकर बुजुर्गा पर लात·घूँस से मारपीट शुरू कर दी। भतीजे शिवकुमार ने पुलिस को लिखित बयान (तहरीर) में बताया कि मारपीट में लालमती के पेट, सिर तथा अन्य प्रमुख अंगों पर गहरी चोटें आईं। इसके बाद उन्हें तुरंत गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने गंभीर जख्मों का पता लगाया। स्थिति अत्यधिक बिगड़ने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल में इमरजेंसी विभाग के चिकित्सक नितिन शुक्ला ने बताया कि महिला को मृतावस्था में लाया गया था और सभी उपचार और पुनर्स्थापना के बाद भी उन्होंने कोई जीवन संकेत नहीं देखा। अंततः डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस दुखद घटना की पूरी जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने गाँव में जाकर विभिन्न गवाहों से बयान दर्ज किए और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया। पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने ग्रामीण समाज में शक्ति‑संबंधी दुरुपयोग, महिला सुरक्षा और छोटे‑से‑छोटे विवादों के बड़े परिणामों पर गहरा विचार उत्पन्न किया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार के झगड़ों को रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम और कड़ी कानूनी प्रवर्तन की आवश्यकता है.

बहराइच के हरदी-नकवा गाँव में शैंपू की माँग को लेकर उत्पन्न हुए मामूली विवाद ने 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला, लालमती, की जान ले ली। यह घटना तब शुरू हुई जब लालमती की बेटी ने अपने पिता को सफ़ाई का सामान, विशेषकर शैंपू, लाने के लिए कहा। इसके विरोध में गाँव के कुछ पटीदार (स्थानीय शक्ति संरचना) के लोग शैंपू की माँग के बाद लापरवाह रवैये से पेश हुए। परामर्श और तर्क-वितर्क के बाद बात‑बात पर झड़प में बदल गई। लालमती ने शैंपू देने से मना कर दिया तो पटीदारों की महिला ने उन्हें दोहराने के लिये अव्यवस्थित समूह को बुलाया। इस प्रक्रिया में भाभी ने कोतवाली क्षेत्र के अपने मायके के लोगों को बुला लिया और उनके साथ मिलकर बुजुर्गा पर लात·घूँस से मारपीट शुरू कर दी। भतीजे शिवकुमार ने पुलिस को लिखित बयान (तहरीर) में बताया कि मारपीट में लालमती के पेट, सिर तथा अन्य प्रमुख अंगों पर गहरी चोटें आईं। इसके बाद उन्हें तुरंत गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने गंभीर जख्मों का पता लगाया। स्थिति अत्यधिक बिगड़ने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। अस्पताल में इमरजेंसी विभाग के चिकित्सक नितिन शुक्ला ने बताया कि महिला को मृतावस्था में लाया गया था और सभी उपचार और पुनर्स्थापना के बाद भी उन्होंने कोई जीवन संकेत नहीं देखा। अंततः डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस दुखद घटना की पूरी जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने गाँव में जाकर विभिन्न गवाहों से बयान दर्ज किए और मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया। पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने ग्रामीण समाज में शक्ति‑संबंधी दुरुपयोग, महिला सुरक्षा और छोटे‑से‑छोटे विवादों के बड़े परिणामों पर गहरा विचार उत्पन्न किया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार के झगड़ों को रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम और कड़ी कानूनी प्रवर्तन की आवश्यकता है

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हरदी नगवा झगड़ा बुजुर्ग महिला की मौत शैंपू विवाद पटीदार द्वारा हिंसा मेडिकल कॉलेज अस्पताल

 

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