बहराइच में पति ने पत्नी की नाक दांत से काटी

बहराइच में पति ने पत्नी की नाक दांत से काट ली। पति-पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हो गई जिसके बाद पति ने गुस्से में आकर पत्नी की नाक काट दी।
बहराइच में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी जिसमें पति ने अपनी पत्नी की नाक दांत से काट ली। यह घटना शनिवार को हुई जब पति - पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हो गई। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की नाक दांत से काट दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता को सीएचसी से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का मायका मेरठ जिले में बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पति को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। लोगों ने घटना की निंदा की है और पीड़िता के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। पुलिस ने मामले की जांच में पूरी तरह से जुट जाई है और आरोपी पति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है.
बहराइच में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी जिसमें पति ने अपनी पत्नी की नाक दांत से काट ली। यह घटना शनिवार को हुई जब पति-पत्नी के बीच आपसी कहासुनी हो गई। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की नाक दांत से काट दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता को सीएचसी से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का मायका मेरठ जिले में बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पति को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। लोगों ने घटना की निंदा की है और पीड़िता के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। पुलिस ने मामले की जांच में पूरी तरह से जुट जाई है और आरोपी पति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है
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