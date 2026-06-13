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बहराइच पंचायत चुनाव: 12 लाख से अधिक महिला मतदाताओं का दबदबा, प्रत्याशियों के भाग्य तय करेगी

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बहराइच पंचायत चुनाव: 12 लाख से अधिक महिला मतदाताओं का दबदबा, प्रत्याशियों के भाग्य तय करेगी
पंचायत चुनावबहराइचमहिला मतदाता
📆13-06-2026 12:25:00
📰Dainik Jagran
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बहराइच जिले में पंचायत चुनाव के लिए जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 25,52,892 मतदाता शामिल हैं, जिनमें से लगभग 47.34% महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की इस बड़ी संख्या ने प्रत्याशियों की जीत-हार में निर्णायक भूमिका का दावा करना शुरू कर दिया है।

बहराइच जिले में पंचायत चुनाव के लिए जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 25,52,892 मतदाता शामिल हैं, जिनमें से 12,08,792 (लगभग 47.34%) महिला मतदाता हैं। यह बड़ी संख्या महिलाओं को इस चुनावी प्रक्रिया में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए मजबूत करती है। प्रत्याशियों की जीत-हार अब महिला मतदाता ओं के समर्थन पर निर्भर करेगी, क्योंकि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक योजनाओं जैसे मुद्दों पर उनकी भागीदारी प्रभावी हो सकती है। ब्लाकवार आंकड़े इंगित करते हैं कि मिहींपुरवा ब्लाक में सबसे अधिक 1,23,474 और कैसरगंज ब्लाक में सबसे कम 62,063 महिला मतदाता दर्ज हैं। इस प्रकार, 12 लाख से अधिक महिला मतदाता ओं की सक्रिय भागीदारी न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगी, बल्कि गांवों के विकास की दिशा निर्धारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगी.

बहराइच जिले में पंचायत चुनाव के लिए जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 25,52,892 मतदाता शामिल हैं, जिनमें से 12,08,792 (लगभग 47.34%) महिला मतदाता हैं। यह बड़ी संख्या महिलाओं को इस चुनावी प्रक्रिया में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए मजबूत करती है। प्रत्याशियों की जीत-हार अब महिला मतदाताओं के समर्थन पर निर्भर करेगी, क्योंकि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक योजनाओं जैसे मुद्दों पर उनकी भागीदारी प्रभावी हो सकती है। ब्लाकवार आंकड़े इंगित करते हैं कि मिहींपुरवा ब्लाक में सबसे अधिक 1,23,474 और कैसरगंज ब्लाक में सबसे कम 62,063 महिला मतदाता दर्ज हैं। इस प्रकार, 12 लाख से अधिक महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी न केवल लोकतंत्र को मजबूत करेगी, बल्कि गांवों के विकास की दिशा निर्धारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगी

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पंचायत चुनाव बहराइच महिला मतदाता अंतिम मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग

 

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