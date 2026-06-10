Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

बहराइच-सीतापुर हाईवे पर बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 17 घायल

दुरघटना News

बहराइच-सीतापुर हाईवे पर बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 17 घायल
बहराइचसीतापुरहाईवे दुर्घटना
📆10-06-2026 04:48:00
📰Dainik Jagran
40 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 53%

बहराइच-सीतापुर हाईवे पर मंगलवार रात रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर होने से 17 लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सभी घायलों को सीएचसी रमपुरवा और जिला अस्पताल भेंट किए गए।

बहराइच - सीतापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। पुलिस ने तत्परता दिखाया और घायल ों को बाहर निकालने में मदद की। बस सीतापुर से सवारियों को लेकर बहराइच जा रही थी। गदामार खुर्द गांव के निकट विपरीत दिशा से आ रहे भूसी लदे ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। बस में लगभग 35 लोग सवार थे। टक्कर में कई लोग फंस गए और मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। सभी घायल ों को उपचार के लिए सीएचसी रमपुरवा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कई गंभीर घायल ों को जिला अस्पताल और लखनऊ में रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस एसओ आलोक सिंह ने ग्रामीणों की मदद से घायल ों को बाहर निकालने में सहायता की। गंभीर रूप से घायल को गोद में उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से लगभग दो घंटे तक आवागमन पर रोक लगा गया.

बहराइच-सीतापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। पुलिस ने तत्परता दिखाया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। बस सीतापुर से सवारियों को लेकर बहराइच जा रही थी। गदामार खुर्द गांव के निकट विपरीत दिशा से आ रहे भूसी लदे ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। बस में लगभग 35 लोग सवार थे। टक्कर में कई लोग फंस गए और मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी रमपुरवा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कई गंभीर घायलों को जिला अस्पताल और लखनऊ में रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस एसओ आलोक सिंह ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकालने में सहायता की। गंभीर रूप से घायल को गोद में उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से लगभग दो घंटे तक आवागमन पर रोक लगा गया

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

बहराइच सीतापुर हाईवे दुर्घटना बस ट्रक टक्कर रोडवेज बस घायल पुलिस एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी चिकित्सा सीएचसी रमपुरवा जिला अस्पताल लखनऊ एसओ आलोक सिंह

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

17 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश के संकेत: 11 जून को 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, आज 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी17 जून तक झारखंड में मानसून प्रवेश के संकेत: 11 जून को 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, आज 17 जिलों में यलो अलर्ट जारीJharkhand weather update: Orange & Yellow alerts issued for several districts. Follow Dainik Bhaskar for latest updates.
Read more »

सारण में दो तालाबों में शरारती तत्वों ने डाला जहर, ₹17 लाख की मछलियां मरीं - saran fish pond poisoning 17 lakh loss investigation onसारण में दो तालाबों में शरारती तत्वों ने डाला जहर, ₹17 लाख की मछलियां मरीं - saran fish pond poisoning 17 lakh loss investigation onसारण के मढ़ौरा में दो मछली तालाबों में जहर डालने से लाखों मछलियां मर गईं, जिससे मछली पालक को ₹17 लाख का नुकसान हुआ है। पुलिस और मत्स्य विभाग मामले की जांच कर रहे हैं, आपसी रंजिश में वारदात की आशंका जताई जा रही है।
Read more »

रामपुर गोलीकांड में 17 दिनों से फरार मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पुलिस - rampur shooting main accused mantu singh surrenders in palamuरामपुर गोलीकांड में 17 दिनों से फरार मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, रिमांड पर लेगी पुलिस - rampur shooting main accused mantu singh surrenders in palamuरामपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी मंटू सिंह ने 17 दिनों की फरारी के बाद पलामू व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर घटना के विभिन्न पहलुओं और अन्य आरोपियों की भूमिका पर पूछताछ करेगी।
Read more »

आज का मौसम 10 जून: 17 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी हुआ सक्रियआज का मौसम 10 जून: 17 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ भी हुआ सक्रियमानसून के आगे बढ़ने के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
Read more »

कनाडा में फर्जी लाइसेंस पर 17 साल तक प्लेन उड़ाता रहा पायलटकनाडा में फर्जी लाइसेंस पर 17 साल तक प्लेन उड़ाता रहा पायलटकनाडा की एयरलाइन एयर कनाडा के पूर्व पायलट ज्योफ्री वॉल पर फर्जी लाइसेंस के सहारे 17 साल तक कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का आरोप लगा है।
Read more »

बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर, 17 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर दो लखनऊ रेफर | Bahraich Roadways Bus Truck Collision 17 Passengers Injured Near Gadamar Villageबहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर, 17 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर दो लखनऊ रेफर | Bahraich Roadways Bus Truck Collision 17 Passengers Injured Near Gadamar VillageBahraich Bus Accident: बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में गदामार गांव के पास रुपईडीहा जा रही रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 17 यात्री घायल हो गए। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। जिनमें दो घायलों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी...
Read more »



Render Time: 2026-06-10 07:47:44