बहराइच-सीतापुर हाईवे पर बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 17 घायल

बहराइच-सीतापुर हाईवे पर मंगलवार रात रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर होने से 17 लोग घायल हो गए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सभी घायलों को सीएचसी रमपुरवा और जिला अस्पताल भेंट किए गए।
बहराइच - सीतापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। पुलिस ने तत्परता दिखाया और घायल ों को बाहर निकालने में मदद की। बस सीतापुर से सवारियों को लेकर बहराइच जा रही थी। गदामार खुर्द गांव के निकट विपरीत दिशा से आ रहे भूसी लदे ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। बस में लगभग 35 लोग सवार थे। टक्कर में कई लोग फंस गए और मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। सभी घायल ों को उपचार के लिए सीएचसी रमपुरवा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कई गंभीर घायल ों को जिला अस्पताल और लखनऊ में रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस एसओ आलोक सिंह ने ग्रामीणों की मदद से घायल ों को बाहर निकालने में सहायता की। गंभीर रूप से घायल को गोद में उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से लगभग दो घंटे तक आवागमन पर रोक लगा गया.
बहराइच-सीतापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 17 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। पुलिस ने तत्परता दिखाया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। बस सीतापुर से सवारियों को लेकर बहराइच जा रही थी। गदामार खुर्द गांव के निकट विपरीत दिशा से आ रहे भूसी लदे ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। बस में लगभग 35 लोग सवार थे। टक्कर में कई लोग फंस गए और मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी रमपुरवा भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने कई गंभीर घायलों को जिला अस्पताल और लखनऊ में रेफर कर दिया। हादसे के बाद पुलिस एसओ आलोक सिंह ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकालने में सहायता की। गंभीर रूप से घायल को गोद में उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से लगभग दो घंटे तक आवागमन पर रोक लगा गया
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