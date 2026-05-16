बहादुरगढ़ नगर परिषद: वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, राजपाल शर्मा को पद से हटाया गया

बहादुरगढ़ नगर परिषद में वाइस चेयरमैन राजपाल शर्मा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को बैठक में पारित हो गया। इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद से पद से हाथ धो दिए। पार्षदों ने राजपाल शर्मा की कार्यशैली और बैठक में तूने छोटे-बड़े उपद्रव करने और जबाहट बाजी खेलने के लिए अविश्वास जताया। इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित चेयरमैन और 31 पार्षदों को छोड़कर सभी पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और उसे पारित कर दिया।

बहादुरगढ़ नगर परिषद में वाइस चेयरमैन राजपाल शर्मा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को बैठक में पारित हो गया। इसके साथ ही राजपाल शर्मा से उनकी कुर्सी छिन गई है। चर्चा में प्रमुख बातें, धारा 193 के अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने के बावजूद उनका कार्यकाल और कार्यशैली के कई उलट बोल में रहा। उन्होंने बैठक में महिला सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे और धमकी देने पर भी उतर आए थे। वे विकास विरोधी कार्यशैली के लिए उचित नहीं थे। पार्षदों ने मिलकर निर्णय लिया कि जिसे छोड़ दें, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित होगा। इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए चेयरमैन और पार्षद राजपाल शर्मा को हटाया गया। अब नगर परिषद के बोर्ड का एक साल बाकी है। स्थिति स्पष्ट नहीं है कि दोबारा से चुनाव होगा या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव के पास होने से राजपाल शर्मा के पक्ष में लिए गए जनहित याचिकाओं को भी वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वाइस चेयरमैन के पक्ष में उनका अविश्वास जताने वाले पार्षदों ने भी साथ दिया है। पार्षदों ने इसे करने की जिम्मेदारी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ली है। उनका कहना है कि यह कदम अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें विभिन्न मुद्दों पर मिले समर्थन और छोटी-बड़ी समस्याओं को निपटाने में मदद करेगी। धारा 193 के अनुसार निर्विरोध निर्वाचित राजपाल शर्मा को छोड़ने के बाद, फिलहाल उनके वर्तमान पद के लिए नए चुने गए चेयरमैन एक साल का कार्यकाल मिले। इसके बाद ही उनकी निर्विरोध निर्वाची से अर्जघिता होगी। नगर परिषद में चेयरमैन के अलावा 31 पार्षद हैं.

बहादुरगढ़ नगर परिषद में वाइस चेयरमैन राजपाल शर्मा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को बैठक में पारित हो गया। इसके साथ ही राजपाल शर्मा से उनकी कुर्सी छिन गई है। चर्चा में प्रमुख बातें, धारा 193 के अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने के बावजूद उनका कार्यकाल और कार्यशैली के कई उलट बोल में रहा। उन्होंने बैठक में महिला सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे और धमकी देने पर भी उतर आए थे। वे विकास विरोधी कार्यशैली के लिए उचित नहीं थे। पार्षदों ने मिलकर निर्णय लिया कि जिसे छोड़ दें, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित होगा। इसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए चेयरमैन और पार्षद राजपाल शर्मा को हटाया गया। अब नगर परिषद के बोर्ड का एक साल बाकी है। स्थिति स्पष्ट नहीं है कि दोबारा से चुनाव होगा या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव के पास होने से राजपाल शर्मा के पक्ष में लिए गए जनहित याचिकाओं को भी वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वाइस चेयरमैन के पक्ष में उनका अविश्वास जताने वाले पार्षदों ने भी साथ दिया है। पार्षदों ने इसे करने की जिम्मेदारी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ली है। उनका कहना है कि यह कदम अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें विभिन्न मुद्दों पर मिले समर्थन और छोटी-बड़ी समस्याओं को निपटाने में मदद करेगी। धारा 193 के अनुसार निर्विरोध निर्वाचित राजपाल शर्मा को छोड़ने के बाद, फिलहाल उनके वर्तमान पद के लिए नए चुने गए चेयरमैन एक साल का कार्यकाल मिले। इसके बाद ही उनकी निर्विरोध निर्वाची से अर्जघिता होगी। नगर परिषद में चेयरमैन के अलावा 31 पार्षद हैं





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