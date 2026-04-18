बहादुरगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी: दिल्ली से तीन साल का बच्चा बरामद, बाल तस्करी गिरोह के 12 गिरफ्तार

बहादुरगढ़ पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली से तीन साल का एक बच्चा बरामद किया है। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 10 राज्यों में 60 से अधिक बच्चों की बिक्री का खुलासा हुआ है।

बहादुरगढ़ पुलिस ने एक बार फिर नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली से एक तीन वर्षीय बच्चे को बरामद किया है। यह बच्चा शाहदरा इलाके में लगभग सात से आठ लाख रुपये में बेचा गया था। पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाले व्यक्ति को भी नियमानुसार गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जांच में शामिल करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बरामदगी के साथ ही पुलिस द्वारा बरामद किए गए बच्चों की कुल संख्या तीन हो गई है। हालांकि, पुलिस को यह जानकारी मिली है कि यह गिरोह 10 राज्यों

में 60 से अधिक बच्चों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त रहा है। पुलिस उन लोगों को नोटिस जारी कर रही है जिन्होंने इन बच्चों को खरीदा है। पुलिस इस पूरे मामले में गोद लेने की प्रक्रिया के दस्तावेजों की भी गहनता से जांच कर रही है। इस मामले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 11वें आरोपी को पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया था। फिलहाल, पुलिस की टीमें पंजाब में गिरोह के सरगना प्रगट सिंह उर्फ लाडी की तलाश में जुटी हुई हैं। गिरोह के आठ सदस्य पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे दुखद पहलू उन मासूम बच्चों का भविष्य है जो अपनी बिछड़ने की पीड़ा झेल रहे हैं। बरामद किए गए तीनों बच्चों को रेवाड़ी स्थित चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर में भेजा गया है। तीसरे बच्चे, जिसे हाल ही में बरामद किया गया है, वह भी करीब तीन साल का है और इसे 2023 में बेचा गया था। इस बच्चे के असली माता-पिता कौन हैं, इसका पता अभी तक नहीं चला है। खरीदने वाले व्यक्ति के पास पहले से एक मंदबुद्धि बच्चा था और संतान सुख से वंचित होने के कारण उसने इस बच्चे को गोद लेने के नाम पर खरीदा था। यह मासूम अपने जन्म देने वाले माता-पिता को तो नहीं जान पाया, और जिन्हें वह अपना मानता था, उनसे भी अब बिछड़ गया है। जब पुलिस इस बच्चे को रेवाड़ी ले जा रही थी, तो वह बिलख-बिलख कर रो रहा था। बच्चे के असली माता-पिता की पहचान डीएनए जांच के बाद ही हो पाएगी। इस बीच, पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों से 15 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की है, जो बच्चों को बेचकर अर्जित की गई थी। गिरोह के सरगना की तलाश में पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। बहादुरगढ़ के शहर थाने के एसएचओ, जमील अहमद ने बताया कि गिरोह द्वारा बेचा गया एक और बच्चा दिल्ली के शाहदरा से बरामद किया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और तीन बच्चे बरामद किए गए हैं। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। इस गिरोह द्वारा बच्चों की खरीद-फरोख्त के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोद लेने की प्रक्रिया की कानूनी वैधता की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। पुलिस उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जिन्होंने इस गिरोह से बच्चे खरीदे हैं, भले ही वे जमानत पर रिहा कर दिए गए हों। इस मामले से बाल तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो कई राज्यों में फैला हुआ है। यह घटना बाल सुरक्षा और गोद लेने की प्रक्रियाओं में खामियों को उजागर करती है। पुलिस इन खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है। बच्चों के पुनर्वास और उनकी बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। यह मामला समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह के गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है। पुलिस का लक्ष्य गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को होने से रोकना है। बरामद बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान की जा रही है ताकि वे इस सदमे से उबर सकें





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