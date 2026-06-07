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बांग्लादेश में खसरे प्रकोप: 24 घंटे में 7 और बच्चों की मौत, कुल मृत्यु संख्या 620

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बांग्लादेश में खसरे प्रकोप: 24 घंटे में 7 और बच्चों की मौत, कुल मृत्यु संख्या 620
बांग्लादेशखसराबच्चों की मौत
📆07-06-2026 12:15:00
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बांग्लादेश में खसरे के संक्रमण में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में 7 और बच्चों की मौत होने से कुल मृत्यु संख्या 620 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कई हजारों नए मामales दर्ज किए हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।

बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। रविवार सुबह 8 बजे से लेकर पिछले 24 घंटों के दौरान सात और बच्चों की मौत दर्ज की गई, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 620 हो गई। यूएनबी समाचार एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ( डीजीएचएस ) की जारी मेडिकल बुलेटिन का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल के मौतों को फिलहाल संदिग्ध खसरा मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, संदिग्ध खसरा मौतों की संख्या 529 है, जबकि प्रयोगशाला परीक्षण से पुष्टि किए गए मृतकों की संख्या 91 है। पिछले 24 घंटों में 1,221 नए संदिग्ध मामले पहचाने गए, जिससे कुल संदिग्ध मामलों की संख्या 79,012 हो गई। इसी अवधि में 66 नए पुष्ट मामले सामने आए, जिससे पुष्टि किए गए कुल मामलों की संख्या 9,686 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के डेटा के अनुसार, 15 मार्च से अब तक कुल 64,263 संदिग्ध मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जिनमें से 60,084 मरीज निकलकर चले गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से बच्चों का समय पर पूरा टीकाकरण कराना और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की शिक्षा दी। लगातार बढ़ते मामलों ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। मध्ये रॉयटर्स समेत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा उल्लिखित किया गया है कि मार्च और मई 2026 के बीच बांग्लादेश में खसरे के 62,000 से अधिक संदिग्ध मामले और 8,000 से अधिक लैब से पुष्टि किए गए मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक डेली सन ने बताया कि अधिकतर मृतक पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे, और कई बच्चों को खसरे का पूरा टीकाकरण नहीं मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ ने वर्तमान संकट में वैक्सीनेशन कवरेज में कमी को एक प्रमुख कारण बताया है। खसरा एक अत्यधिक संच्रामी वायरस है जो बिना टीके के बच्चों में आसानी से फैल सकता है। इन मृत्यु संख्याओं के बीच आईएएनएस न्यूज फीड की तरह से पब्लिश की गई खबर का कोई एडिटिंग नहीं किया गया है.

बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। रविवार सुबह 8 बजे से लेकर पिछले 24 घंटों के दौरान सात और बच्चों की मौत दर्ज की गई, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 620 हो गई। यूएनबी समाचार एजेंसी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की जारी मेडिकल बुलेटिन का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल के मौतों को फिलहाल संदिग्ध खसरा मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, संदिग्ध खसरा मौतों की संख्या 529 है, जबकि प्रयोगशाला परीक्षण से पुष्टि किए गए मृतकों की संख्या 91 है। पिछले 24 घंटों में 1,221 नए संदिग्ध मामले पहचाने गए, जिससे कुल संदिग्ध मामलों की संख्या 79,012 हो गई। इसी अवधि में 66 नए पुष्ट मामले सामने आए, जिससे पुष्टि किए गए कुल मामलों की संख्या 9,686 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के डेटा के अनुसार, 15 मार्च से अब तक कुल 64,263 संदिग्ध मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है, जिनमें से 60,084 मरीज निकलकर चले गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से बच्चों का समय पर पूरा टीकाकरण कराना और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की शिक्षा दी। लगातार बढ़ते मामलों ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। मध्ये रॉयटर्स समेत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा उल्लिखित किया गया है कि मार्च और मई 2026 के बीच बांग्लादेश में खसरे के 62,000 से अधिक संदिग्ध मामले और 8,000 से अधिक लैब से पुष्टि किए गए मामले दर्ज किए गए। बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक डेली सन ने बताया कि अधिकतर मृतक पांच साल से कम उम्र के बच्चे थे, और कई बच्चों को खसरे का पूरा टीकाकरण नहीं मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ ने वर्तमान संकट में वैक्सीनेशन कवरेज में कमी को एक प्रमुख कारण बताया है। खसरा एक अत्यधिक संच्रामी वायरस है जो बिना टीके के बच्चों में आसानी से फैल सकता है। इन मृत्यु संख्याओं के बीच आईएएनएस न्यूज फीड की तरह से पब्लिश की गई खबर का कोई एडिटिंग नहीं किया गया है

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बांग्लादेश खसरा बच्चों की मौत वैक्सीनेशन स्वास्थ्य संकट डीजीएचएस

 

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