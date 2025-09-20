Head Topics

बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में शीर्ष स्थान हासिल किया

खेल समाचार

बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में शीर्ष स्थान हासिल किया
बांग्लादेशश्रीलंकासुपर-4
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 94 sec. here
  • 10 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 65%
  • Publisher: 51%

बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने दो मुकाबले जीतकर नेट रन रेट में भी सुधार किया। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आगामी मैच पर सभी की निगाहें हैं।

सुपर-4 की अंक तालिका में बांग्लादेश शीर्ष पर पहुंच गया है। ग्रुप चरण में दो मुकाबले जीतकर बांग्लादेश ने श्रीलंका को पराजित करके सुपर-4 में जगह बनाई और अंक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उनके खाते में दो अंक हैं और नेट रन रेट 0.121 है। श्रीलंका -0.

121 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। आने वाले रविवार को भारत का पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। इस मैच में बड़ी जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम शीर्ष पर आने का प्रयास करेगी। उल्लेखनीय है कि सुपर-4 में शामिल सभी चार टीमें एक-दूसरे के विरुद्ध तीन-तीन मैच खेलेंगी। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमों को फाइनल खेलने का अवसर मिलेगा। \बांग्लादेश की पारी की शुरुआत कुछ निराशाजनक रही। नुवान तुषारा ने तंजीद हसन को पहली ही ओवर की पांचवीं गेंद पर बोल्ड कर दिया, जिससे वह खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद, सैफ हसन ने लिटन दास के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। कप्तान लिटन को हसरंगा ने निसंका के हाथों कैच आउट कराया, वे 16 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सैफ हसन ने 61 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में तौहीद हृदोय ने 58 रन बनाए और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। जाकिर अली ने नौ रन का योगदान दिया। शमीम हुसैन और नसुम अहमद क्रमशः 14 और एक रन बनाकर नाबाद रहे। मेहदी हसन का खाता नहीं खुल सका।\श्रीलंका की पारी में पथुम निसंका और कुसल मेंडिस ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी हुई, जिसे तस्कीन अहमद ने तोड़ा। उन्होंने निसंका को सैफ हसन के हाथों कैच आउट कराया, निसंका 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मेंडिस ने 34 रन बनाए। श्रीलंका के लिए दसुन शनाका ने सर्वाधिक 64 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें तीन चौके और छह छक्के शामिल थे। उनके अलावा कामिल मिशारा ने पांच, कुसल परेरा ने 16, चरिथ असलंका ने 21, कामिंदु मेंडिस ने एक और वानिंदु हसरंगा ने दो रन बनाए। बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने तीन और मेहदी हसन ने दो विकेट लिए, जबकि तस्कीन अहमद को एक सफलता मिली। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा और सुपर-4 में आगे बढ़ने के लिए दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आने वाले मैच और भी रोमांचक होने की उम्मीद है, जिसमें टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम की रणनीति और प्रदर्शन पर प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

बांग्लादेश श्रीलंका सुपर-4 क्रिकेट अंक तालिका सूर्यकुमार यादव मैच

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: कब होगी भारत-पाक की भिड़ंत? एक क्लिक कर पढ़ें सुपर-4 का पूरा शेड्यूलAsia Cup 2025 Super 4 Schedule: कब होगी भारत-पाक की भिड़ंत? एक क्लिक कर पढ़ें सुपर-4 का पूरा शेड्यूलAsia Cup 2025 Super 4 Schedule एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें पहुंच चुकी हैं। आज यानी 19 सितंबर को ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत और ओमान के बीच होना है। इसके बाद एशिया कप सुपर-4 की शुरुआत 20 सितंबर से होनी है। ऐसे में जानते हैं एशिया कप सुपर-4 का पूरा शेड्यूल क्या...
और पढो »

एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को 21 रन से हराया, सुपर-4 में शानदार शुरुआतएशिया कप 2025: भारत ने ओमान को 21 रन से हराया, सुपर-4 में शानदार शुरुआतअबू धाबी में खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने ग्रुप ए में यूएई और पाकिस्तान को भी हराया था और अब सुपर-4 में प्रवेश कर चुकी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने 188 रन बनाए और ओमान को 167 रनों पर रोक दिया।
और पढो »

एशिया कप 2025: सुपर-4 में भारत का शेड्यूल जारी, जानें कब किससे होगी भिड़ंतएशिया कप 2025: सुपर-4 में भारत का शेड्यूल जारी, जानें कब किससे होगी भिड़ंतएशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण की शुरुआत 20 सितंबर से हो रही है। सुपर-4 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें पहुंची हैं। भारतीय टीम का पहला मैच 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जबकि दूसरा मैच 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ। दोनों मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।
और पढो »

5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्म5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्मAsia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा। सुपर-4 में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा।
और पढो »

टीम इंडियात होणार 2 महत्वाचे बदल, पाकिस्तान विरुद्ध सुपर-4 मॅचमध्ये अशी असेल भारताची प्लेईंग 11टीम इंडियात होणार 2 महत्वाचे बदल, पाकिस्तान विरुद्ध सुपर-4 मॅचमध्ये अशी असेल भारताची प्लेईंग 11IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात 21 सप्टेंबर रोजी आशिया कपमध्ये सुपर 4 चा सामना खेळवला जाणार आहे. तेव्हा या सामन्यासाठी टीम इंडियाची प्लेईंग ११ कशी असेल याबद्दल जाणून घेऊयात.
और पढो »

SL vs BAN Asia Cup Super 4 Highlights: लीग स्टेज का बदला सुपर-4 में चुकता, हृदोय-सैफ की फिफ्टी, बांग्लाेदश ने जीत के साथ किया सुपर-4 का आगाजSL vs BAN Asia Cup Super 4 Highlights: लीग स्टेज का बदला सुपर-4 में चुकता, हृदोय-सैफ की फिफ्टी, बांग्लाेदश ने जीत के साथ किया सुपर-4 का आगाजSL vs BAN: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के पहले ही मैच में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला है. बांग्लादेश की टीम ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया. श्रीलंका को मात देकर बांग्लादेश ने लीग स्टेज की हार का हिसाब सुपर-4 के पहले मैच में किया. टीम ने 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.
और पढो »



Render Time: 2025-09-20 23:02:00