बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में शीर्ष स्थान हासिल किया

बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर-4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने दो मुकाबले जीतकर नेट रन रेट में भी सुधार किया। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आगामी मैच पर सभी की निगाहें हैं।

सुपर-4 की अंक तालिका में बांग्लादेश शीर्ष पर पहुंच गया है। ग्रुप चरण में दो मुकाबले जीतकर बांग्लादेश ने श्रीलंका को पराजित करके सुपर-4 में जगह बनाई और अंक तालिका में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उनके खाते में दो अंक हैं और नेट रन रेट 0.121 है। श्रीलंका -0.

121 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। आने वाले रविवार को भारत का पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। इस मैच में बड़ी जीत के साथ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम शीर्ष पर आने का प्रयास करेगी। उल्लेखनीय है कि सुपर-4 में शामिल सभी चार टीमें एक-दूसरे के विरुद्ध तीन-तीन मैच खेलेंगी। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमों को फाइनल खेलने का अवसर मिलेगा। \बांग्लादेश की पारी की शुरुआत कुछ निराशाजनक रही। नुवान तुषारा ने तंजीद हसन को पहली ही ओवर की पांचवीं गेंद पर बोल्ड कर दिया, जिससे वह खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद, सैफ हसन ने लिटन दास के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। कप्तान लिटन को हसरंगा ने निसंका के हाथों कैच आउट कराया, वे 16 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सैफ हसन ने 61 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच में तौहीद हृदोय ने 58 रन बनाए और टीम को जीत के करीब पहुंचाया। जाकिर अली ने नौ रन का योगदान दिया। शमीम हुसैन और नसुम अहमद क्रमशः 14 और एक रन बनाकर नाबाद रहे। मेहदी हसन का खाता नहीं खुल सका।\श्रीलंका की पारी में पथुम निसंका और कुसल मेंडिस ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी हुई, जिसे तस्कीन अहमद ने तोड़ा। उन्होंने निसंका को सैफ हसन के हाथों कैच आउट कराया, निसंका 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मेंडिस ने 34 रन बनाए। श्रीलंका के लिए दसुन शनाका ने सर्वाधिक 64 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें तीन चौके और छह छक्के शामिल थे। उनके अलावा कामिल मिशारा ने पांच, कुसल परेरा ने 16, चरिथ असलंका ने 21, कामिंदु मेंडिस ने एक और वानिंदु हसरंगा ने दो रन बनाए। बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने तीन और मेहदी हसन ने दो विकेट लिए, जबकि तस्कीन अहमद को एक सफलता मिली। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा और सुपर-4 में आगे बढ़ने के लिए दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आने वाले मैच और भी रोमांचक होने की उम्मीद है, जिसमें टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम की रणनीति और प्रदर्शन पर प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं





