बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियां: आईएमएफ और विश्व बैंक से फंडिंग में देरी का संकट

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि आईएमएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाली फंडिंग में अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक तनाव और घरेलू आर्थिक दबावों के बीच सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं।
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। हाल ही में संपन्न हुए आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में बांग्लादेश को अपने अटके हुए आईएमएफ प्रोग्राम के संबंध में कोई ठोस प्रगति हासिल नहीं हुई है, जो देश के आर्थिक भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त, सरकार को विश्व बैंक , एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एआईआईबी और जापान जैसे प्रमुख सहयोगियों से मिलने वाली लगभग 3.
2 अरब डॉलर की बजटीय सहायता समय पर मिलने का कोई स्पष्ट आश्वासन भी प्राप्त नहीं हुआ है। ढाका के प्रतिष्ठित बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा और माल ढुलाई के बाजारों को पहले ही अस्थिर कर रखा है, जिससे बांग्लादेश की अनिश्चितता और अधिक बढ़ गई है। इस कठिन परिस्थिति के बावजूद, बांग्लादेश सरकार का आधिकारिक रुख अभी भी धैर्यपूर्ण बना हुआ है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगामी महीनों में जैसे ही बातचीत के अगले चरण पूरे होंगे, आवश्यक बाहरी फंडिंग प्राप्त हो जाएगी। हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकार ने 9.3 ट्रिलियन टका का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और रिकॉर्ड बजट पेश किया है, जो काफी हद तक राजस्व प्राप्ति के कठिन लक्ष्यों पर निर्भर है। कागजों पर यह जीडीपी के मुकाबले घाटे को नियंत्रित दिखाता है, लेकिन वास्तविक आर्थिक डेटा पर नजर डालें तो राजकोषीय दबाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आर्थिक सुधारों को टालने की कोशिश कर रही है, जबकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से जटिल होता जा रहा है। मध्य पूर्व के बढ़ते संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का आयात बिल और सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा, सऊदी अरब और कतर से यूरिया की आपूर्ति में आने वाली रुकावटों ने खाद की कीमतों में भारी उछाल पैदा कर दिया है, जिसका सीधा असर देश की कृषि उत्पादकता पर पड़ना तय है। खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर युद्ध जोखिम प्रीमियम बढ़ने से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स की लागत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन सभी कारकों का सामूहिक प्रभाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है, जो पहले से ही गंभीर दबाव के दौर से गुजर रहा है। यह संकट केवल अल्पकालिक नहीं है; भले ही भू-राजनीतिक स्थितियां भविष्य में सामान्य हो जाएं, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, कीमतों की अस्थिरता और बढ़ते जोखिमों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। यह एक ऐसा धीमा झटका है जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव को धीरे-धीरे कमजोर कर रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि ये आर्थिक झटके ऐसे समय में आए हैं जब बांग्लादेश की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों पर वैश्विक निवेशकों का भरोसा कम होने लगा है। समस्या अब केवल बाहरी नहीं रह गई है, बल्कि आंतरिक नीतियों की सुस्ती ने भी स्थिति को विकराल बना दिया है। सरकार के पास विकल्पों की कमी होती जा रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम का लटकना मात्र पैसों की कमी का मसला नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा है। यदि आईएमएफ का यह सहयोग कार्यक्रम पटरी पर नहीं लौटता है, तो अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना बांग्लादेश के लिए लगभग असंभव हो सकता है, जो देश को एक बड़े आर्थिक संकट की ओर धकेल सकता है
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