बांग्लादेश के विदेश मंत्री का दिल्ली दौरा: क्या जमी बर्फ पिघलेगी?

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान ने दिल्ली का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी समझ को मजबूत करना था। हालांकि, इस दौरे को लेकर भारत सरकार ने कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस खबर में दौरे के महत्व, दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ों में लंबे समय से चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति के बाद, ढाका में एक चुनी हुई सरकार सत्ता में आई है, और पहली बार इस सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्री दिल्ली दौरे पर आया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान के दौरे को भारत ने भी काफी महत्व दिया। मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंचने के बाद डॉ.
रहमान ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ बैठक की, और दोनों ने साथ में डिनर भी किया। इसके बाद 8 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी मुलाकातों का दौर जारी रहा। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान गंगा नदी के पानी पर समझौते के नवीनीकरण के लिए बातचीत शुरू करने, लगभग डेढ़ साल पहले समाप्त की गई व्यापारिक सुविधाओं को बहाल करने और मौजूदा समझौते के तहत पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को ईंधन की आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने डॉ. रहमान के दौरे पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, जिससे भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में स्पष्टता का अभाव रहा। दिल्ली के बाद, डॉ. रहमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मॉरीशस में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हुए। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में दो देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा इस तरह की लंबी दूरी की यात्रा कम ही देखने को मिलती है, जो दोनों देशों की सरकारों के बीच आपसी समझ और महत्व को दर्शाती है।\भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। अगस्त 2024 में हुए एक बड़े आंदोलन के बाद, शेख हसीना की अवामी लीग सरकार का पतन हो गया, जो 16 साल तक सत्ता में रही। उस आंदोलन में भारत विरोधी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दीं, जिसमें आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि 'शेख हसीना ने देश के हितों को भारत के हाथों बेच दिया है'। उस समय भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया और ढाका में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक केंद्र पर भी हमला हुआ। इसके जवाब में, भारत ने भी वीज़ा कार्यक्रम को निलंबित कर दिया, व्यापारिक सुविधाएं बंद कर दीं और क्रिकेट टीम का दौरा भी रद्द कर दिया। हालांकि अब स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पहले जैसी स्थिति बहाल होने पर संदेह बना हुआ है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच नफरत और हमलों की घटनाएं देखी गई हैं, जिन्हें दोनों सरकारों के लिए पूरी तरह से अनदेखा करना मुश्किल होगा। इसका कारण दोनों देशों की सत्तारूढ़ पार्टियों के सामने आंतरिक राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार ने अपनी विदेश नीति का मूल मंत्र 'बांग्लादेश फर्स्ट' घोषित किया है।\बांग्लादेश में कई लोग भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के कथित उत्पीड़न के बारे में अक्सर शिकायत करते रहे हैं, जिसे अब दिल्ली खंडित करने की कोशिश कर रही है। बीबीसी बांग्ला को मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसी प्रतिष्ठित मुस्लिम बुद्धिजीवी को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक राजनेता या पूर्व राजनयिक को चुनने पर भी विचार किया जा रहा है। एक पूर्व मंत्री के नाम पर भी विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही अनिच्छा व्यक्त की। यदि ऐसा प्रस्ताव हकीकत में बदल जाता है, तो यह भारत के लिए एक दुर्लभ घटना होगी, क्योंकि लंदन या वाशिंगटन को छोड़कर किसी अन्य देश में राजनीतिक नियुक्ति के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को ढाका में राजदूत के रूप में भेजा जाता है, तो यह प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन इससे यह संदेश जाएगा कि भारत बांग्लादेश के बहुसंख्यक लोगों के विचारों का सम्मान करता है। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ श्रीराधा दत्त का मानना है कि भारत बांग्लादेश में भारत विरोधी मानसिकता की मजबूत उपस्थिति को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि भारत की विदेश नीति को लागू करने में इसे कितना महत्व दिया जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि अवामी लीग के लंबे शासनकाल के दौरान भारत ने बांग्लादेश के आम लोगों की राय की अनदेखी करते हुए अपने हितों की रक्षा की
भारत बांग्लादेश विदेश मंत्री दिल्ली दौरा संबंध कूटनीति