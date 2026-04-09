बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में उथल-पुथल: पूर्व क्रिकेटर ने बताया सर्कस, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में लगातार बदलाव और विवादों के बीच, पूर्व क्रिकेटर आफताब अहमद ने इसे 'सर्कस' करार दिया है। नए अध्यक्ष के चुनाव और बोर्ड के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ( बीसीबी ) में पिछले कुछ समय से लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था और उनके बाद तमीम इकबाल को नया अध्यक्ष चुना गया। इसी घटनाक्रम को लेकर बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर आफताब अहमद ने इसे एक सर्कस बताया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में क्रिकेट का वास्तविक अस्तित्व खतरे में है। यह बदलाव नई सरकार के आने के बाद से बोर्ड में हो रहे हैं, जिसमें कई अहम बदलाव शामिल हैं। पहले, बोर्ड के 7

सदस्यों ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम को अपने पद से हटना पड़ा और पूरी कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। अब तमीम इकबाल नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और 11 सदस्यों की एक नई कमेटी बनाई गई है। इस नई कमेटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का दावा है कि समिति में ऐसे सदस्य शामिल हैं जिनकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, जिससे बीसीबी पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। आफताब अहमद ने अमेरिका क्रिकेट बोर्ड से इसकी तुलना करते हुए कहा कि वे पिछले तीन सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और उन्हें वहां के क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि यहां का क्रिकेट बोर्ड कहां स्थित है। मैं हर दिन क्रिकेट से जुड़ा रहता हूं लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, यहां तक कि उसके सदस्यों के बारे में भी नहीं। जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, वहां मीडिया के माध्यम से हर जानकारी सार्वजनिक की जाती है।' आफताब ने आगे कहा कि बांग्लादेश में अब क्रिकेट का नहीं, बल्कि सर्कस का माहौल है। उन्होंने सभी लोगों से इस सर्कस को देखने का अनुरोध किया। \बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगे हैं। पिछले साल यानी 2025 में हुए चुनाव में अमीनुल इस्लाम बीसीबी के अध्यक्ष बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में कई विवाद हुए, जिनमें भारत के साथ बिगड़े संबंध भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2026 में खेलने से इनकार कर दिया। यह घटनाक्रम बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस बीच, खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों के बीच असंतोष की भावना बढ़ रही है। कई लोगों का मानना है कि बोर्ड में हो रहे बदलावों से खेल की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पूर्व खिलाड़ियों और क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी बोर्ड के फैसलों पर सवाल उठाए हैं और इसे जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में चल रही उथल-पुथल से खेल के भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है। इसे जल्द ही हल करने की आवश्यकता है, ताकि क्रिकेट को फिर से सही दिशा मिल सके।\आफताब अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में चल रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उससे खेल का स्तर प्रभावित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप खेल के लिए हानिकारक है। आफताब ने बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की और सभी से इस स्थिति को समझने और इसे सुधारने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, और यह देखने वाली बात होगी कि बोर्ड इस स्थिति से कैसे निपटता है और खेल को फिर से पटरी पर कैसे लाता है। बोर्ड को पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि खेल में विश्वास बना रहे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश क्रिकेट को एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है जो खेल के विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सके। बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी हितधारकों को शामिल किया जाए और खेल के भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित किया जाए





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