बांका के रघुनाथपुर में प्रस्तावित परमाणु प्लांट के विरोध में ग्रामीण जंगल की निगरानी कर रहे हैं, राजद नेता ने आश्वासन दिया

बांकेा के रघुनाथपुर पंचायत में प्रस्तावित परमाणु बिजली प्लांट के लिए विस्थापन और पर्यावरणीय हानियों का डर ग्रामीणों में विस्तारित हुआ है। ग्रामीण जंगलों की रक्षा के लिए नizamī तैयार हैं और पारंपरिक हथियारों से बचाव कर रहे हैं। राजद नेता चाणक्य प्रकाश रंजन ने उनका समर्थन किया और न्याय का वादा किया।
बांकेा के रघुनाथपुर पंचायत में प्रस्तावित परमाणु बिजली प्लांट के संबंध में ग्रामीणों में विस्थापन और पर्यावरण ीय प्रभावों का डर गहरा है। विरोध के कारण ग्रामीण पारंपरिक हथियारों और डुगडुगी के साथ जंगल ों की निगरानी कर रहे हैं। राजद के पूर्व प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट के लिए मिट्टी जांच की संभावना के कारण वे बारी-बारी से जंगल में डेरा डाल रहे हैं ताकि कोई सर्वेक्षण या जांच होने से पहले विरोध किया जा सके। गर्मी के बावजूद लोग निगरानी में जुटे हैं। कटहरा गांव के पास हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने चाणक्य प्रकाश रंजन को बताया कि प्लांट स्थापित होने पर आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोग विस्थापित होंगे। उनकी आजीविका खेती और जंगल पर निर्भर है। भूमि अधिग्रहन से गांव खत्मा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनयापन संकट उभरेंगे। लोगों को रेडियोधर्मी पदार्थों से हवा और पानी के दूषण का डर है। राजद नेता ने कहा कि यह मुद्दा जिला प्रशासन से लेकर केंद्र तक उठाया जाएगा। प्लांट के सभी पहलुओं का विश्लेष किया जाएगा और ग्रामीणों के हितों की रक्षा की जाएगी। वह हर स्तर पर न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे.
बांकेा के रघुनाथपुर पंचायत में प्रस्तावित परमाणु बिजली प्लांट के संबंध में ग्रामीणों में विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभावों का डर गहरा है। विरोध के कारण ग्रामीण पारंपरिक हथियारों और डुगडुगी के साथ जंगलों की निगरानी कर रहे हैं। राजद के पूर्व प्रत्याशी चाणक्य प्रकाश रंजन ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट के लिए मिट्टी जांच की संभावना के कारण वे बारी-बारी से जंगल में डेरा डाल रहे हैं ताकि कोई सर्वेक्षण या जांच होने से पहले विरोध किया जा सके। गर्मी के बावजूद लोग निगरानी में जुटे हैं। कटहरा गांव के पास हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने चाणक्य प्रकाश रंजन को बताया कि प्लांट स्थापित होने पर आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोग विस्थापित होंगे। उनकी आजीविका खेती और जंगल पर निर्भर है। भूमि अधिग्रहन से गांव खत्मा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनयापन संकट उभरेंगे। लोगों को रेडियोधर्मी पदार्थों से हवा और पानी के दूषण का डर है। राजद नेता ने कहा कि यह मुद्दा जिला प्रशासन से लेकर केंद्र तक उठाया जाएगा। प्लांट के सभी पहलुओं का विश्लेष किया जाएगा और ग्रामीणों के हितों की रक्षा की जाएगी। वह हर स्तर पर न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे
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