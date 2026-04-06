बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में बदलाव: कूटनीतिक सहजता की ओर

बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर एक तस्वीर ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में बदलाव का संकेत दिया। नई सरकार के साथ भारत अब रिश्तों में सहजता लाने की कोशिश कर रहा है।

अल्पयू सिंह: बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर हाल ही में सामने आई एक तस्वीर पड़ोसी देश के साथ संबंध ों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की गवाह बनी। इस तस्वीर में बांग्लादेश के राजदूत रियाज हमीदुल्लाह, भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बॉडी लैंग्वेज में जो दिखा, वह द्विपक्षीय संबंध ों में 'सहजता' का प्रतीक था। कुछ महीने पहले तक उच्चायोग में ऐसी तस्वीर की कल्पना करना भी मुश्किल था। भारत ने बदलते हुए बांग्लादेश के लिए खुद को तैयार किया है, और तारिक रहमान ने

व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं।\बदलते हुए माहौल: ढाका में नई सरकार के गठन के बाद हुए एक कार्यक्रम में जहां 'पुचका डिप्लोमेसी' देखने को मिली, वहीं राजदूत ने अपने भाषण में गायक जुबीन गर्ग का जिक्र किया, उनकी आवाज को सरहद के पार एक पुल बताया। तीन महीने पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों के विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस दौरान ढाका में भारतीय मिशन के बाहर भी नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे दिल्ली चिंतित हो गई थी। लेकिन अब, पूरब से आने वाली कूटनीतिक हवा से बदली हुई फिजा को महसूस किया जा सकता है।\हसीना का मुद्दा: किसी देश के राजनीतिक तापमान का असर उसकी विदेश नीति पर किस तरह पड़ता है, बांग्लादेश इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। अगस्त 2024 से दिल्ली के लुटियंस के एक 'सेफ' हाउस में रह रहीं शेख हसीना के मुद्दे को यूनुस प्रशासन ने बार-बार द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक 'खतरे के क्षेत्र' के रूप में इस्तेमाल किया। ढाका की ओर से कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग उठाई गई।\रिश्तों की परीक्षा: अगस्त 2024 से फरवरी तक ढाका और दिल्ली के बीच कूटनीतिक असहजता बनी रही। चीन दौरे में यूनुस ने 'चिकेन नेक' और 'सेवन सिस्टर्स' पर विवादित बयान दिए। चाहे पेइचिंग के साथ नजदीकी हो या हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा, यूनुस के कार्यकाल में कई मुद्दों ने ढाका-नई दिल्ली संबंधों की परीक्षा ली और भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां पेश कीं। दोनों तरफ से आए बयानों से स्पष्ट था कि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार की अनुपस्थिति में बांग्लादेश के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं थे। पिछले साल अप्रैल में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाकात से भी रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल नहीं पाई।\गलतियों से सबक: इस संदर्भ में, पिछले साल नवंबर में मौजूदा विदेश मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान की भारत यात्रा को संबंधों में आई ठंडक को दूर करने की एक कोशिश के रूप में देखा गया। इस दौरे से बांग्लादेश ने नए सिरे से जुड़ने का संकेत दिया। हालांकि, नवंबर में इस यात्रा के बाद चुनावी प्रचार और गर्माहट में भारत विरोधी सुर भी सुने गए। भारत इस बार हसीना के सत्ता से हटने के बाद के हालातों को समझने और प्रतिक्रिया देने में देरी करने की गलती नहीं करना चाहता था। भारत इस बार बांग्लादेश चुनाव के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार था।\भारत की तैयारी: जमात हो या बीएनपी, बांग्लादेश में चुनाव के दौरान भारत सभी पक्षों के संपर्क में रहा। खालिदा जिया के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर स्वयं ढाका गए थे। बांग्लादेश की दो-ध्रुवीय राजनीति में शेख हसीना की अनुपस्थिति के बीच बनने वाले राजनीतिक हालात के लिए भारत ने खुद को तैयार रखा। विदेश मंत्री और तारिक रहमान की मुलाकात इसका एक संकेत थी। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि हसीना अब फिलहाल राजनीति से दूर रहेंगी।\संकट में सहयोग: बांग्लादेश और भारत के बीच अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो असहज कर सकते हैं। बीएनपी की परंपरागत रूप से पाकिस्तान से निकटता रही है, लेकिन नरसंहार दिवस पर पाक सेना पर तारिक रहमान का बयान बहुत कुछ कह गया। पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग जैसे मुद्दों को नकारना बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश के लिए भी आसान नहीं है, जबकि दक्षिण एशिया के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं।\नया मौका: इसी हफ्ते बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत दौरे पर होंगे। एजेंडे में जल बंटवारे से लेकर विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। भारत इस दौरे को रिश्तों में खुलेपन के रूप में देखने की कोशिश करेगा, खासकर ऐसे समय में जब अपनी मां की राजनीति से अलग तारिक रहमान ने अभी तक भारत के प्रति किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं दिखाई है। वैसे भी, भारतीय कूटनीति लंबे समय से ढाका के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रही है





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