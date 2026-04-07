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बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा: रिश्तों को सुधारने की कोशिश?

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बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा: रिश्तों को सुधारने की कोशिश?
बांग्लादेशभारतविदेश मंत्री
📆07-04-2026 20:40:00
📰BBC News Hindi
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बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत की यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारना है। यात्रा में उच्च स्तरीय बैठकों और 'फ़्लाइट डिप्लोमेसी' शामिल है। यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव था, जिसे अब दूर करने की कोशिश की जा रही है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं, जिसमें वे भारत ीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद, वे मॉरीशस में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयशंकर के साथ उड़ान भरेंगे, जिसे 'फ़्लाइट डिप्लोमेसी' का नाम दिया गया है। यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ असहजता देखी गई थी, और यह साझा उड़ान संबंध ों को फिर से संतुलित करने की इच्छा का संकेत देती है। खलीलुर रहमान की भारत यात्रा 40

घंटे से कम की होगी, लेकिन कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से इसका महत्व बहुत अधिक है।\यात्रा के दौरान, खलीलुर रहमान की मुलाकात भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी होगी। बांग्लादेश में नई बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय दौरा है। भारत इस दौरे को महत्व दे रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई बैठक तय नहीं है। बातचीत में गंगा जल-बंटवारे समझौते के नवीनीकरण, संपर्क परियोजनाओं की प्रगति, भारत से ऊर्जा आपूर्ति और द्विपक्षीय व्यापार सुविधाओं की बहाली जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। एक वरिष्ठ बांग्लादेशी राजनयिक सूत्र ने बीबीसी से कहा कि 'यह दौरा एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए है।' पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का मानना है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों में 'सुधार' की आवश्यकता को समझते हैं, जो मोहम्मद यूनुस के दौर में खराब हुए थे।\इस यात्रा में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को सुधारने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एमजे अकबर ने कहा कि दोनों देश रिश्तों में आई बाधाओं से हुए नुकसान को समझते हैं। बांग्लादेश में उच्चायुक्त रियाज़ हमीदुल्लाह भी दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बांग्लादेश गए थे और वापस आ गए हैं। बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद, यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बीएनपी सरकार के भारत के साथ रिश्ते उतने मजबूत नहीं थे। वर्तमान सरकार में जमात-ए-इस्लामी अब सहयोगी नहीं है, बल्कि विपक्षी दल है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही इस दौरे को अपने संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं

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