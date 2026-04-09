बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद, वर्ल्ड बैंक का अनुमान

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से धीरे-धीरे उबर रही है। 2025-26 में विकास दर 3.9% रहने का अनुमान है, जो राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी दबावों से प्रभावित है। महंगाई और बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन सुधार और राजनीतिक स्थिरता से मध्यम अवधि में विकास मजबूत होने की उम्मीद है।

वाशिंगटन, 9 अप्रैल (आईएएनएस)। विश्व बैंक ने कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर के बाद धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है, जिसे घरेलू मांग में सुधार और स्थिर होती स्थितियों से मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के नवीनतम आकलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 3.

9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो आर्थिक गतिविधियों पर पहले की राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी दबावों के असर को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था 2024 के अंत में राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी बाधाओं से उबर रही है, जिसने निवेश, निर्यात और कुल आर्थिक गति पर बुरा असर डाला था। अनुमान है कि जैसे-जैसे स्थितियां स्थिर होंगी, निजी खपत (प्राइवेट कंजम्प्शन) के वृद्धि का मुख्य आधार बने रहने की उम्मीद है। हालांकि, अनिश्चितता और वित्तीय क्षेत्र की सीमाओं के कारण निवेश की गति धीमी रह सकती है, जिससे सुधार क्रमिक रहेगा। निर्यात से भी वृद्धि में योगदान मिलने की संभावना है, लेकिन यह प्रमुख चालक नहीं होगा। बांग्लादेश का मुख्य निर्यात क्षेत्र यानी रेडीमेड गारमेंट्स वैश्विक टैरिफ में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में है।\मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रा के अवमूल्यन, आपूर्ति में व्यवधान और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिससे क्रय शक्ति और आर्थिक सुधार प्रभावित हो रहा है। महंगाई को काबू में रखने के लिए मौद्रिक नीति सख़्त बनी हुई है और ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इससे ऋण वृद्धि सीमित हुई है और निजी निवेश पर बुरा असर पड़ा है। बैंकिंग क्षेत्र भी दबाव में है, जहां गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) का उच्च स्तर उधार देने की क्षमता और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर रहा है। बाहरी दबाव भी बने हुए हैं। वैश्विक ऊर्जा की ऊंची कीमतों और आयात पर निर्भरता से चालू खाता और राजकोषीय संतुलन पर दबाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे व्यापक आर्थिक चुनौतियां और बढ़ेंगी। इन रुकावटों के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर सुधार लागू किए जाते हैं और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, तो मध्यम अवधि में विकास के मजबूत होने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक के अलग-अलग अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में बांग्लादेश की विकास दर बढ़कर लगभग 4.6 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 6.1 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, क्योंकि महंगाई कम होगी और निवेश में तेजी आएगी।\पिछले एक दशक में, बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, जिसका मुख्य कारण मजबूत निर्यात प्रदर्शन और कपड़ों पर आधारित एक बड़ा विनिर्माण आधार है। हालांकि, बार-बार सामने आने वाली चुनौतियां, जिनमें वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियां, बाहरी जोखिम और राजनीतिक अनिश्चितता शामिल हैं, इसकी विकास की राह को लगातार प्रभावित कर रही हैं, जिससे इसकी रिकवरी असमान बनी हुई है। इन चुनौतियों के बावजूद, बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार विभिन्न आर्थिक सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को इन प्रयासों में समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। विश्व बैंक का मानना है कि बांग्लादेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं, और वह देश को एक स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण समय है, और बांग्लादेश के लिए अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपटने और विकास की राह पर आगे बढ़ने का अवसर है। आने वाले वर्षों में, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर दुनिया की नजरें होंगी।\--आईएएनएस डीसीएच/ डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी





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