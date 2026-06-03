बांका जिले के धोरैया और रजौन क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। परिवार ने जिस व्यक्ति को अपना लापता सदस्य समझकर मृत मान लिया और कब्रिस्तान में दफना दिया, वह कुछ ही घंटों बाद सकुशल घर लौट आया।

बांका में हैरान करने वाला मामला: कब्र में दफनाने के बाद घर लौट आया 'मृत' व्यक्ति, फिर हुई खुदाई। बांका जिले के धोरैया और रजौन क्षेत्र में बुधवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। परिवार ने जिस व्यक्ति को अपना लापता सदस्य समझकर मृत मान लिया और कब्रिस्तान में दफना दिया, वह कुछ ही घंटों बाद सकुशल घर लौट आया। इसके बाद प्रशासन को कब्र से शव निकलवाकर वास्तविक स्वजन को सौंपना पड़ा। घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती रही। लोगों के बीच यह मामला कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। एक ओर परिवार अपने सदस्य को मृत मानकर शोक में डूबा था, वहीं दूसरी ओर उसके अचानक घर लौट आने से सभी स्तब्ध रह गए.

बांका में हैरान करने वाला मामला: कब्र में दफनाने के बाद घर लौट आया 'मृत' व्यक्ति, फिर हुई खुदाई। बांका जिले के धोरैया और रजौन क्षेत्र में बुधवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। परिवार ने जिस व्यक्ति को अपना लापता सदस्य समझकर मृत मान लिया और कब्रिस्तान में दफना दिया, वह कुछ ही घंटों बाद सकुशल घर लौट आया। इसके बाद प्रशासन को कब्र से शव निकलवाकर वास्तविक स्वजन को सौंपना पड़ा। घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती रही। लोगों के बीच यह मामला कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना रहा। एक ओर परिवार अपने सदस्य को मृत मानकर शोक में डूबा था, वहीं दूसरी ओर उसके अचानक घर लौट आने से सभी स्तब्ध रह गए





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