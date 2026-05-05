बांका में नाबालिग युवती के साथ 12 घंटे तक जंगल में बलात्कार, आरोपित को संरक्षण में लिया गया

बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ 12 घंटे तक जंगल में रखकर बलात्कार करने और फिर जबरन मांग में सिंदूर डालने का मामला सामने आया है। आरोपित को संरक्षण में ले लिया गया है और कोर्ट भेज दिया गया है। पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया है और मेडिकल जांच की तैयारी में पुलिस लगी हुई है।

बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है जहां एक नाबालिग युवती के साथ 12 घंटे तक जंगल में रखकर बलात्कार किया गया और फिर जबरन मांग में सिंदूर डाल दिया गया। यह घटना रविवार की सुबह हुई जब पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। आरोपित ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा बांधकर जंगल की ओर ले गया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब वह नींद से उठी तो देखा कि आरोपित अपनी बेटी को ले जा रहा था। वह विरोध करने लगी लेकिन आरोपित ने उसे जबरदस्ती जंगल में ले गया और 12 घंटे तक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने पीड़िता की मांग में जबरन सिंदूर डाला और किसी को बताने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने तत्काल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपित को संरक्षण में ले लिया गया है और कोर्ट भेज दिया गया है। पीड़िता का मंगलवार को बांका कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है और अब पुलिस मेडिकल जांच की तैयारी कर रही है। यह घटना पूरी तरह से अप्रिय और घटित है और समाज के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और आरोपित को न्याय के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है। यह घटना नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न उठाती है और समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है.

बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है जहां एक नाबालिग युवती के साथ 12 घंटे तक जंगल में रखकर बलात्कार किया गया और फिर जबरन मांग में सिंदूर डाल दिया गया। यह घटना रविवार की सुबह हुई जब पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। आरोपित ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा बांधकर जंगल की ओर ले गया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब वह नींद से उठी तो देखा कि आरोपित अपनी बेटी को ले जा रहा था। वह विरोध करने लगी लेकिन आरोपित ने उसे जबरदस्ती जंगल में ले गया और 12 घंटे तक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने पीड़िता की मांग में जबरन सिंदूर डाला और किसी को बताने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने तत्काल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपित को संरक्षण में ले लिया गया है और कोर्ट भेज दिया गया है। पीड़िता का मंगलवार को बांका कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है और अब पुलिस मेडिकल जांच की तैयारी कर रही है। यह घटना पूरी तरह से अप्रिय और घटित है और समाज के लिए एक चिंताजनक मुद्दा है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और आरोपित को न्याय के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है। यह घटना नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न उठाती है और समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है





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