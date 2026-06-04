बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 2 जून को भारत के साथ लगने वाली सीमा पर हत्याओं को लेकर जो कुछ कहा है, उसने देश के अंदर बहस छेड़ दी है। बांग्लादेशी एक्सपर्ट ने इसे भारत की भाषा बताया है।

बांग्लादेश के गृह मंत्री भारत की भाषा बोल रहे हैं। सलाहुद्दीन अहमद ने 2 जून को भारत के साथ लगने वाली सीमा पर हत्या ओं को लेकर जो कुछ कहा है, उसने देश के अंदर बहस छेड़ दी है। बांग्लादेश ी एक्सपर्ट ने इसे भारत की भाषा बताया है। बांग्लादेश में विशेषज्ञों ने इस बयान को भारत के पक्ष में बताया है और कहा है कि इसकी भाषा वही है, जो भारत के अधिकारी और समर्थक सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश के लेखक और पत्रकार जन्नतुल नईम ने डेली स्टार में लिखा, यह वही तर्क है, जिसका सहारा भारत सरकार का हर प्रवक्ता लेता है, जब भारत ीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा की गई हत्या ओं का मुद्दा उठता है। जन्नतुल नईम ने कहा कि जिस बात को भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक वैध ढांचे के रूप में नहीं स्वीकार करवा पाया था, बांग्लादेश के गृह मंत्री ने उसे आधिकारिक सिद्धांत के तौर पर पेश कर दिया है। सलाहुद्दीन ने यह बयान ऐसे समय दिया है, जब 7 जून को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड नई दिल्ली में BSF के साथ बातचीत करने जा रहा है। बांग्लादेश ी एक्सपर्ट ने कहा कि गृह मंत्री के बयान ने बॉर्डर किलिंग शब्द का अर्थ ही बदल दिया है। नईम ने लेख में कहा, बॉर्डर किलिंग का मतलब है कि सीमा सुरक्षा के संदर्भ में नागरिकों की हत्या , चाहे वह जीरो लाइन के किसी भी तरफ हुई हो। इसका कानूनी महत्व भूगोल पर नहीं, बल्कि आचरण पर टिका है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून केवल आत्मरक्षा में बल के उपयोग की अनुमति देता है। बल का कोई भी इस्तेमाल खतरे के अनुपात में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहम सवाल यह है कि क्या किसी सीमा बल को गिरफ्तार करने के बजाय सीधे मार डालने का अधिकार है?

बांग्लादेश के गृह मंत्री के तर्क को माने तो इसका जवाब हां लगता है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही इसे हत्या नहीं मानता है। अब ऐसा लगता है कि गृह मंत्री ने इस मूल आधार को स्वीकार कर लिया है। साथ ही तर्क दिया कि बीजीबी के अधिकारी जब नई दिल्ली में BSF के समकक्षों से बात करेंगे तो इस बयान की छाया पहले से ही उन पर दबाव डाल रही होगी





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