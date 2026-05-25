बांग्लादेश में खसरे का तांडव, मौत का आंकडा बढ़कर हुआ

बांग्लादेश में खसरे से जुड़ी जानवरों और मानवों की मौतें बढ़ रही हैं. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 15 मार्च से अब तक 458 संदिग्ध और 87 पुष्ट मौतें हुई है और 64,940 संदिग्ध और 8,719 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ढाका से ही सबसे अधिक छह संदिग्ध मौतें दर्ज की गईं है.

बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी है, 545 बच्चों की मौत हो चुकी है, पिछले 24 घंटों में 17 और मौत दर्ज की गई है.

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 15 मार्च से अब तक देश में 458 संदिग्ध और 87 पुष्ट मौतें हुईं है, जबकि 64,940 संदिग्ध और 8,719 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 51,585 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 47,619 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हWARDS, 16 मामलों को संदिग्ध खसरा जनित मौत माना जाता है, एक की मौत पुष्ट हुई है और ढाका जिले में पांच मौतें हुई है. 1,127 नए संदिग्ध और 97 पुष्ट खसरा मामलों की पुष्टि हुई है.

यूनिसेफ ने दावा किया है कि वैक्सीन की कमी से इस महान संक्रमण से ज्यादा जान छीन ली गई है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

खसरा बांग्लादेश बच्चों की मौत स्वास्थ्य संकट वैक्सीन यूनिसेफ मौद्रिक撰ल Shoppers राष्ट्रीय चींटी खाना

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 साल में 5200 मनी लॉन्ड्रिंग केस, 40 में सजा, 375 आरोपी जेल में... सरकार ने संसद में बताया डेटाआंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कुल 8,719 यूएपीए मामले दर्ज किए गए, जिसमें 567 लोग बरी हो गए और 222 दोषी ठहराए गए.

Read more »

Sarkari Naukri: BPSC बिहार में सरकारी नौकरी का रिजल्ट जारी, टॉपर्स की लिस्ट में 6 फीमेलWomen Toppers Bihar Judicial Services: एक कैंडिडेट का रिजल्ट रद्द कर दिया गया, जिससे 458 उम्मीदवार बचे, जिनके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के मुताबिक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई.

Read more »

कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका 458 रन पर ऑलआउट: पथुम निसंका का शतक; बांग्लादेश का टी-ब्रेक तक स्कोर- 31/1Sri Lanka all out for 458 on day three of Colombo Test live updates on dainik bhaskar

Read more »

ಕೇವಲ 458 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ Realme P3x 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ..!ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು Realmeನ ಈ ಅಗ್ಗದ 5G ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 10,650 ರೂ.ಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು.

Read more »

Realme P3x 5G: కేవలం 458 రూపాయలకే 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్..సూపర్ డీల్ వెంటనే కొనేయండి!Realme P3x 5G Price Features: రియల్ మీ పీ3x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు భారీ తగ్గింపు ధరతో లభించనుంది. మీరు ఈ చౌకైన Realme వాటర్‌ప్రూఫ్ ఫోన్‌ను రూ. 13,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. Realme ఈ ఫోన్‌ను కొన్ని నెలల క్రితం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.

Read more »

IndiGo को लगा बड़ा झटका, लगा 458 करोड़ का GST जुर्माना, पेनल्टी को चुनौती देगी कंपनीदेश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दक्षिण सीजीएसटी कमिश्नरेट ने कंपनी पर 458.

Read more »