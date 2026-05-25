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बांग्लादेश में खसरे का तांडव, मौत का आंकडा बढ़कर हुआ

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बांग्लादेश में खसरे का तांडव, मौत का आंकडा बढ़कर हुआ
खसराबांग्लादेशबच्चों की मौत
📆25-05-2026 14:48:00
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बांग्लादेश में खसरे से जुड़ी जानवरों और मानवों की मौतें बढ़ रही हैं. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 15 मार्च से अब तक 458 संदिग्ध और 87 पुष्ट मौतें हुई है और 64,940 संदिग्ध और 8,719 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ढाका से ही सबसे अधिक छह संदिग्ध मौतें दर्ज की गईं है.

बांग्लादेश में खसरे का कहर जारी है, 545 बच्चों की मौत हो चुकी है, पिछले 24 घंटों में 17 और मौत दर्ज की गई है.

स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 15 मार्च से अब तक देश में 458 संदिग्ध और 87 पुष्ट मौतें हुईं है, जबकि 64,940 संदिग्ध और 8,719 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 51,585 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 47,619 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हWARDS, 16 मामलों को संदिग्ध खसरा जनित मौत माना जाता है, एक की मौत पुष्ट हुई है और ढाका जिले में पांच मौतें हुई है. 1,127 नए संदिग्ध और 97 पुष्ट खसरा मामलों की पुष्टि हुई है.

यूनिसेफ ने दावा किया है कि वैक्सीन की कमी से इस महान संक्रमण से ज्यादा जान छीन ली गई है

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