बांग्लादेश में खसरे की गंभीर महामारी, 250 से अधिक मौतें

बांग्लादेश खसरे की एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है, जिसमें 32,000 से अधिक संदिग्ध मामले और 250 से अधिक मौतें हुई हैं। वैक्सीन खरीद में व्यवधान और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था इस संकट के प्रमुख कारण हैं।

ढाका, 2 मई। बांग्लादेश वर्तमान में खसरे की एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है। मार्च महीने के मध्य से लेकर अब तक, देश में 32,000 से अधिक संदिग्ध खसरे के मामले सामने आए हैं और दुखद रूप से 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। इस प्रकोप के कारण देशभर के अस्पतालों में भारी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल है। पिछले महीने, ढाका के संक्रामक रोग अस्पताल में बच्चों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी थी। कई बच्चे सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, जबकि कुछ बच्चे पूरी तरह से बेहाल होकर फर्श पर पड़े थे। अस्पतालों में बेड की भारी कमी के कारण, कई मरीजों को फर्श पर ही इलाज मुहैया कराना पड़ा। 'साइंस एडवाइजर' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह महामारी जुलाई 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद वैक्सीन खरीद प्रक्रिया में आई एक विनाशकारी रुकावट का परिणाम है। इस रुकावट के कारण पूरे देश में टीकों की भारी कमी हो गई और टीकाकरण की दर में तेजी से गिरावट आई। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में कुपोषण की उच्च दर और कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था ने मौतों की संख्या में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्थिति ने यह भी उजागर कर दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में हासिल की गई प्रगति कितनी जल्दी कमजोर हो सकती है। 2024 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में वैक्सीन कवरेज व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में अंतरिम सरकार ने यूनिसेफ के माध्यम से वैक्सीन खरीद की व्यवस्था समाप्त कर दी और इसके स्थान पर एक खुली निविदा प्रणाली लागू कर दी। इस नई प्रक्रिया में, सरकार आपूर्तिकर्ताओं से बोलियां आमंत्रित करती है और फिर प्रस्तावों का मूल्यांकन करके ऑर्डर देती है। यूनिसेफ ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि इससे टीकाकरण व्यवस्था बाधित हो सकती है और महामारी फैल सकती है। बांग्लादेश में यूनिसेफ की प्रतिनिधि राना फ्लावर्स ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को बार-बार आगाह किया था और तत्कालीन अंतरिम स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम से भी इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि निविदा प्रक्रिया नौकरशाही देरी में फंस गई, जिसके कारण वैक्सीन की आपूर्ति बाधित हो गई और पूरे देश में स्टॉक खत्म होने लगा। इससे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ। खसरा -रूबेला (एमआर) का एक विशेष टीकाकरण अभियान, जो मूल रूप से 2024 में आयोजित किया जाना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया। मार्च के अंत तक, सरकारी आंकड़ों से पता चला कि 2025 में केवल 59 प्रतिशत पात्र बच्चों को ही खसरे का टीका लग पाया था। बांग्लादेश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पूर्व रोग नियंत्रण निदेशक बे-नजीर अहमद ने चेतावनी दी है कि मौजूदा गति से चल रहा आपातकालीन टीकाकरण अभियान महामारी को जल्दी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ढाका स्थित महामारी विज्ञान, रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान (आईईडीसीआर) के सलाहकार मोहम्मद मुश्तुक हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए औपचारिक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि “यह पहले से ही आपात स्थिति है, फिर इसे आधिकारिक रूप से घोषित करने में हिचकिचाहट क्यों?

” इस गंभीर स्थिति में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि खसरे की महामारी को नियंत्रित किया जा सके और बच्चों की जान बचाई जा सके। सरकार को टीकाकरण कवरेज बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। साथ ही, वैक्सीन खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और भविष्य में ऐसी रुकावटों से बचने के लिए उचित उपाय करना भी आवश्यक है





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