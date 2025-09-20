बांदा में पुलिस की पहल: त्योहारों पर शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए नागरिकों से संवाद

बांदा जिले में पुलिस ने त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए नागरिकों के साथ चौपाल और पीस कमेटी की बैठकें आयोजित कीं। अपर पुलिस अधीक्षक ने अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की।

जागरण संवाददाता, बांदा । बिलगांव चौकी परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ चौपाल का आयोजन किया, जिसमें जिले में शांति , सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान, एएसपी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे इंटरनेट मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैल रही किसी भी तरह की अफवाह ों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी ऐसी सूचना मिलती है, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दें। शुक्रवार को आयोजित चौपाल में, एएसपी शिवराज ने लोगों को संबोधित करते हुए समझाया कि

त्योहारों के समय कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में, आम नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों और गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करते हुए, एएसपी शिवराज ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता और चौकसी के साथ त्योहारों पर कानून-व्यवस्था को संभालेगा। उन्होंने लोगों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की सलाह दी और किसी भी प्रकार की समस्या या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने का आग्रह किया। इस अवसर पर चौकी क्षेत्र के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने एएसपी की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि इस तरह की चौपालों से न केवल पुलिस और जनता के बीच संवाद बढ़ता है, बल्कि विश्वास का माहौल भी मजबूत होता है। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी आश्वासन दिया कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलेभर में पुलिसकर्मी सक्रिय रहेंगे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं।\अतर्रा थाना में एसडीएम राहुल द्विवेदी और सीओ प्रवीण कुमार यादव की अध्यक्षता में पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवरात्र, दशहरा, दीपावली और भाई दूज जैसे आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए धर्मगुरुओं और संभ्रांत नागरिकों से संवाद किया गया और उनके सुझाव लिए गए। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें, आपसी भाईचारे की भावना को बनाए रखें और यदि किसी भी असामाजिक तत्व की कोई जानकारी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैठक में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर रहेगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।\इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और त्योहारों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखना है। चौपाल और पीस कमेटी की बैठकों के माध्यम से, पुलिस प्रशासन स्थानीय समुदायों के साथ सीधे संवाद कर रहा है, उनकी चिंताओं को सुन रहा है और उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रहा है। यह नागरिकों को अफवाहों के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस तरह की पहल से न केवल जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ता है, बल्कि एक मजबूत सामाजिक बंधन भी बनता है। पुलिस और नागरिक मिलकर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी त्योहारों को बिना किसी डर के खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा सके। जिले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को स्थानीय लोगों ने सराहा है और भविष्य में भी ऐसे प्रयासों की उम्मीद की है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा





