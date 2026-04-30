बांबे हाई कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में शरद कलास्कर को जमानत दी, आजीवन कारावास की सजा निलंबित

बांबे हाई कोर्ट ने अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में दोषी शरद कलास्कर को जमानत दे दी और उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता और हमलावर की पहचान पर सवाल उठाए। कलास्कर को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने और हर महीने पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में पेश होने का निर्देश दिया गया।

बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की 2013 की हत्या के मामले में दोषी शरद कलास्कर को जमानत दे दी और उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने कथित हमलावर के तौर पर उसकी पहचान पर संदेह जताया और दो प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जस्टिस अजेय गडकरी और जस्टिस रणजीतसिंह भोंसले की बेंच ने कलास्कर को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने और पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में, जहां हत्या का मामला दर्ज किया गया था, हर महीने एक बार पेश होने का निर्देश दिया। उन्होंने 2024 में एक विशेष अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और अपील पर अंतिम सुनवाई और फैसला होने तक जमानत की मांग की थी। कलास्कर पर कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या का भी मुकदमा चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत दे दी थी। दाभोलकर मामले में जमानत मिलने के बाद कलास्कर जेल से बाहर आ सकता है। अंधविश्वास विरोधी संगठन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कुछ को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। विशेष अदालत ने कलास्कर को 2024 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में विसंगतियां हैं और हमलावर की पहचान पर संदेह है। इस मामले में कई तहरीरें दर्ज की गईं, और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने कहा कि सबूतों की कमजोरता के कारण दोषसिद्धि पर पुनरावलोकन की आवश्यकता है। इस फैसले के बाद, कलास्कर की वकील ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण जीत है और उन्हें उम्मीद है कि अंतिम फैसले में उनका मुकदमा खारिज किया जाएगा। दाभोलकर की हत्या के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने अंधविश्वास विरोधी कानून को सख्त किया और कई अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के कानून बनाए। इस मामले ने समाज में अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत किया और कई लोगों को जागरूक करने में मदद किया। हालांकि, इस मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं और अदालत के फैसले के बाद भी कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं.

बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की 2013 की हत्या के मामले में दोषी शरद कलास्कर को जमानत दे दी और उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट ने कथित हमलावर के तौर पर उसकी पहचान पर संदेह जताया और दो प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जस्टिस अजेय गडकरी और जस्टिस रणजीतसिंह भोंसले की बेंच ने कलास्कर को 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करने और पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन में, जहां हत्या का मामला दर्ज किया गया था, हर महीने एक बार पेश होने का निर्देश दिया। उन्होंने 2024 में एक विशेष अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और अपील पर अंतिम सुनवाई और फैसला होने तक जमानत की मांग की थी। कलास्कर पर कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या का भी मुकदमा चल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत दे दी थी। दाभोलकर मामले में जमानत मिलने के बाद कलास्कर जेल से बाहर आ सकता है। अंधविश्वास विरोधी संगठन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कुछ को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। विशेष अदालत ने कलास्कर को 2024 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में विसंगतियां हैं और हमलावर की पहचान पर संदेह है। इस मामले में कई तहरीरें दर्ज की गईं, और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने कहा कि सबूतों की कमजोरता के कारण दोषसिद्धि पर पुनरावलोकन की आवश्यकता है। इस फैसले के बाद, कलास्कर की वकील ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण जीत है और उन्हें उम्मीद है कि अंतिम फैसले में उनका मुकदमा खारिज किया जाएगा। दाभोलकर की हत्या के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने अंधविश्वास विरोधी कानून को सख्त किया और कई अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के कानून बनाए। इस मामले ने समाज में अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत किया और कई लोगों को जागरूक करने में मदद किया। हालांकि, इस मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं और अदालत के फैसले के बाद भी कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बांबे हाई कोर्ट नरेंद्र दाभोलकर शरद कलास्कर जमानत आजीवन कारावास

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Adani Group के चेयरमैन गौतम अदाणी ने असम में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का किया ऐलानAdani Group असम में करेगा 50,000 करोड़ रुपये का निवेश: Gautam Adani | Advantage Assam 2.0

Read more »

अदाणी ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगाअदाणी ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा

Read more »

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದುhuge drop on gold rate : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹56,000 ದಿಂದ ₹50,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು.

Read more »

रूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित, 50,000 श्रद्धालु हुए शामिलरूस के कलमीकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित, 50,000 श्रद्धालु हुए शामिल

Read more »

गुजरात : 'कैंसर से डरें नहीं', जीसीआरआई में 50,000 से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंगगुजरात : 'कैंसर से डरें नहीं', जीसीआरआई में 50,000 से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग

Read more »

आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए खरीदे 50,000 करोड़ रुपए के बॉन्डआरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए खरीदे 50,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड

Read more »