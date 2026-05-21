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बांदा में भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

Environment News

बांदा में भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
बांदागर्मीसबसे गर्म
📆21-05-2026 14:45:00
📰NBT Hindi News
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बांदा में भीषण गर्मी के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बांदा जिले में पड़ रही इस साल की गर्मी ने बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

बांदा में भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दोपहर के समय लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि पशु-पक्षी भी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बुंदेलखंड का बांदा जिला इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। यहां का तापमान लगातार चार दिनों से 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस वजह से बांदा देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल हो गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बांदा जिले में पड़ रही इस साल की गर्मी ने बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तेज धूप और गर्म हवा ओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है.

बांदा में भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दोपहर के समय लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि पशु-पक्षी भी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बुंदेलखंड का बांदा जिला इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। यहां का तापमान लगातार चार दिनों से 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस वजह से बांदा देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल हो गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बांदा जिले में पड़ रही इस साल की गर्मी ने बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है

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