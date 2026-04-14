बांदा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की लापरवाही, मासूम बच्ची का पैर काटना पड़ा, डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक बच्ची का पैर काटना पड़ा, जिससे वह हमेशा के लिए दिव्यांग हो गई। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की लापरवाही का एक दुखद मामला सामने आया है, जिसने एक मासूम बच्ची को हमेशा के लिए दिव्यांग बना दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के गलत इलाज के कारण बच्ची का पैर काटना पड़ा, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है और अब पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बच्ची के पिता ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है, ताकि भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना न हो। यह मामला न केवल डॉक्टर की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को भी दर्शाता है।

दरअसल, घटना दिसंबर 2025 की है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र के पडुयी गांव के रहने वाले अनिल कुमार की 5 साल की बेटी छत से गिर गई थी, जिससे उसके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के लिए बच्ची को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहां पर एक डॉक्टर ने कथित तौर पर गलत तरीके से इलाज किया। डॉक्टर ने बच्ची के पैर को कसकर बांध दिया, जिसके कारण पैरों की नसें काम करना बंद कर गईं। इसके बाद, 29 दिसंबर को डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला किया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद बच्ची की हालत को गंभीर बताते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। आरोप है कि बच्ची की हालत गलत इलाज के कारण बिगड़ी थी। लखनऊ में डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन इंफेक्शन फैलने के कारण बच्ची का पैर काटना पड़ा। इस घटना ने बच्ची को जीवन भर के लिए विकलांग बना दिया। पिता ने स्वास्थ्य विभाग सहित कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः, उन्होंने पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल से शिकायत की। जिलाधिकारी के माध्यम से जांच हुई, जिसमें मामला सही पाया गया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और गैर-जिम्मेदारी का एक गंभीर उदाहरण है। बच्ची के पिता ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और चाहते हैं कि दोषी डॉक्टर को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो। इस मामले में, बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक व्यक्ति ने अधिकारियों को सूचना दी थी कि एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी बेटी का पैर काटना पड़ा था। जिलाधिकारी बांदा के आदेश पर मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। यह मामला दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मरीजों के इलाज में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग को अपनी व्यवस्था में सुधार करने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है और अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है





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