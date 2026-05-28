बांसवाड़ा में अटल प्रगति पथ के लिये दस करोड़ की मंजूरी, पाँच गांवों में नई सड़कों का निर्माण

राज्य सरकार ने बांसवाड़ा के पाँच गांवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिये दस करोड़ रुपये स्वीकृत किए। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सात करोड़ रुपये नॉन‑पेचेबल एवं मिसिंग लिंक कार्यों के लिये निर्धारित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण मोबिलिटी और विकास में तेजी आएगी।

बांसवाड़ा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों-घाटोल, बागीदौरा और गढ़ी-के पाँच गांवों में राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिये कुल दस करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन गांवों में दो करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये के बजट पर अलग‑अलग खंडों की सड़क बनायी जाएगी। घाटोल के बडाना गांव में एक किलोमीटर से थोड़ी अधिक लंबी सड़क के लिये दो करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि बागीदौरा के छींच गांव में भी एक किलोमीटर की सड़क के लिये समान राशि निर्धारित की गई। बड़ोदिया गांव तथा गढ़ी के पालोदा और लोहारिया गांव में भी क्रमशः एक किलोमीटर के करीब के अटल पथ के निर्माण कार्य की योजना है, जिसका छोटा‑छोटा हिस्सा दो करोड़ रुपये के बजट पर पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त सात करोड़ रुपये की राशि नॉन‑पेचेबल एवं मिसिंग लिंक कार्यों के लिये अलग से रखी गई है, जिससे मौजूदा सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुगम होगा। इन प्रमुख कार्यों के साथ ही राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक लंबी अवधि से चल रही डामर सड़क की समस्या भी हल करनी होगी। सज्जनगढ़ उपखंड के राठ कॉलोनी से डूंगरी पाड़ा तक की योजना बनी हुई डामर सड़क की कार्यवाही पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा गिट्टी डालने के बाद कार्य अचानक बंद हो गया। अब ग्रामीणों ने दस दिनों के भीतर काम फिर से शुरू न होने की स्थिति में सड़कों पर चक्का जाम करने तथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अनियमित ठेकेदार के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य में देरी होने से स्थानीय लोगों को यात्रा में कठिनाइयों और बरसात के मौसम में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को अब इस मुद्दे को सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि धान की फसल और अन्य कृषि उपज को बाजार तक समय पर पहुंचाया जा सके। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में अटल प्रगति पथ को ग्रामीण विकास के प्रमुख बिंदु के रूप में स्थापित किया है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से न सिर्फ स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक पहुंच भी आसान होगी। साथ ही, नॉन‑पेचेबल और मिसिंग लिंक कार्यों के लिये आवंटित सात करोड़ रुपये का उपयोग करके मौजूदा सड़क नेटवर्क को जोड़कर पूरी जिले की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद बांसवाड़ा जिले की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव की उम्मीद है.

बांसवाड़ा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों-घाटोल, बागीदौरा और गढ़ी-के पाँच गांवों में राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिये कुल दस करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन गांवों में दो करोड़ रुपये से दो करोड़ रुपये के बजट पर अलग‑अलग खंडों की सड़क बनायी जाएगी। घाटोल के बडाना गांव में एक किलोमीटर से थोड़ी अधिक लंबी सड़क के लिये दो करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि बागीदौरा के छींच गांव में भी एक किलोमीटर की सड़क के लिये समान राशि निर्धारित की गई। बड़ोदिया गांव तथा गढ़ी के पालोदा और लोहारिया गांव में भी क्रमशः एक किलोमीटर के करीब के अटल पथ के निर्माण कार्य की योजना है, जिसका छोटा‑छोटा हिस्सा दो करोड़ रुपये के बजट पर पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अतिरिक्त सात करोड़ रुपये की राशि नॉन‑पेचेबल एवं मिसिंग लिंक कार्यों के लिये अलग से रखी गई है, जिससे मौजूदा सड़कों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुगम होगा। इन प्रमुख कार्यों के साथ ही राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक लंबी अवधि से चल रही डामर सड़क की समस्या भी हल करनी होगी। सज्जनगढ़ उपखंड के राठ कॉलोनी से डूंगरी पाड़ा तक की योजना बनी हुई डामर सड़क की कार्यवाही पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा गिट्टी डालने के बाद कार्य अचानक बंद हो गया। अब ग्रामीणों ने दस दिनों के भीतर काम फिर से शुरू न होने की स्थिति में सड़कों पर चक्का जाम करने तथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अनियमित ठेकेदार के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य में देरी होने से स्थानीय लोगों को यात्रा में कठिनाइयों और बरसात के मौसम में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को अब इस मुद्दे को सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि धान की फसल और अन्य कृषि उपज को बाजार तक समय पर पहुंचाया जा सके। राजस्थान सरकार ने इस साल के बजट में अटल प्रगति पथ को ग्रामीण विकास के प्रमुख बिंदु के रूप में स्थापित किया है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से न सिर्फ स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक पहुंच भी आसान होगी। साथ ही, नॉन‑पेचेबल और मिसिंग लिंक कार्यों के लिये आवंटित सात करोड़ रुपये का उपयोग करके मौजूदा सड़क नेटवर्क को जोड़कर पूरी जिले की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार होगा। योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद बांसवाड़ा जिले की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव की उम्मीद है





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