बांसवाड़ा के गढ़ी-परतापुर क्षेत्र के मोरड़ी गांव में बुधवार सुबह खूंखार कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। nattenहा देवी उर्फ सोनू पत्नी सोनू, मालिक अनुराग सांनिध्य, उम्र 25 वर्ष, टाटा पब्लिक स्कूल के कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय प्रत्खल्य पॉलिसी के अनुसार उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कृपया अधिक जानकारी के लिएfficial नोटिस पर भी नजर रखें। कृपया इस मामले के बारे में किसी भी तरह की अफवाह और प्रतिक्रिया को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ही सत्यापित किए। इस आर्टिकल में दिए गए किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं एक Bürgerinnen और Bürger की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती हैं। त्यांना ईमानदारी से सलाह दें। कृपया हमारी मदद से शहर में किसी भी तरह की गलत जानकारी को फैलाने से बचाएँ।

बांसवाड़ा के गढ़ी-परतापुर क्षेत्र के मोरड़ी गांव में बुधवार सुबह खूंखार कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया, जिसमें 36 लोगों को काट लिया , जिसमें तीन बच्चे, एक बुजुर्ग शामिल हैं। सभी घायल ों को प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज टीके दिए गए। कुत्ते ने अचानक राह चलते लोगों और घर के बाहर मौजूद बच्चों पर हमला किया। घटना की जानकारी दे दी गई, जिसमें लाठी-डंडों के सहारे कुत्ते को भगाने और पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह लगातार लोगों पर हमला करता रहा। कुत्ते को मारा गया, जिसके बाद गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है.

बांसवाड़ा के गढ़ी-परतापुर क्षेत्र के मोरड़ी गांव में बुधवार सुबह खूंखार कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया, जिसमें 36 लोगों को काट लिया, जिसमें तीन बच्चे, एक बुजुर्ग शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज टीके दिए गए। कुत्ते ने अचानक राह चलते लोगों और घर के बाहर मौजूद बच्चों पर हमला किया। घटना की जानकारी दे दी गई, जिसमें लाठी-डंडों के सहारे कुत्ते को भगाने और पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह लगातार लोगों पर हमला करता रहा। कुत्ते को मारा गया, जिसके बाद गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बांसवाड़ा खूंखार कुत्ते 36 लोगों को काट लिया घायल گłodनगरी ت Herrmann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

डॉ. श्रीनिवास राव माधवराम की सफलता के सफरडॉ. श्रीनिवास राव माधवराम एक अनुभवी चिकित्सक और इंटरनल मेडिसिन में एमडी हैं जो अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला करने के बाद खेती को अपना लिया। उन्होंने अपनी शुरुआत में केवल अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाना चाहा, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ड्रैगन फ्रूट के 3,000 पौधे लगाए तो 90% खराब हो गए। इस फेलियर ने उन्हें यह एहसास कराया कि बिना तकनीकी ज्ञान और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के सफल खेती मुमकिन नहीं है। उन्होंने भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (IIHR) से संपर्क किया और दुनिया भर से ड्रैगन फ्रूट के सबसे बड़े उत्पादक देश 'वियतनाम' का रुख किया। वहां की एडवांस कृषि तकनीकों का गहन अध्ययन करने के बाद, उन्होंने नेशनल ब्‍यूरो ऑफ प्‍लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBPGR के साथ मिलकर दुनिया भर से ड्रैगन फ्रूट की 36 ज्‍यादा उपज वाली किस्मों के पौधे को कानूनी रूप से भारत में आयात किया। जब उनकी 20 एकड़ की खेती सफल होने लगी तो आस-पास के किसान उनसे सलाह लेने आने लगे। इसे देखते हुए उन्होंने 'डेक्कन एक्जॉटिक्स' को एक किसान-उत्पादक संगठन के रूप में रजिस्‍टर किया। आज यह एफपीओ 23 राज्यों के 3,700 से अधिक किसानों का मजबूत नेटवर्क बन चुका है। उनका मॉडल आज सफल बिजनेस बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में डेक्कन एक्जॉटिक्स और उनके संयुक्त उद्यम (आईजी डेक्‍कन) ने कुल 3.39 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू हासिल किया है। उनका फोकस केवल फल बेचने तक सीमित नहीं है। वह वैल्‍यू ऐडेड प्रोडक्‍टों जैसे 'कोल्ड-प्रेस्ड एवोकैडो ऑयल' पर भी काम कर रहे हैं। उनका टारगेट भारतीय किसानों को ग्‍लोबल विदेशी फल व्यापार में अग्रणी बनाना और ग्रामीण आय को टिकाऊ बनाना है। इसके लिए उन्हें 'इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज' की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है।

Read more »

लखनऊ में 40 दिनों का मेगा ब्लॉक, मुजफ्फरपुर-सूरत सहित कई ट्रेनें डायवर्ट; 36 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म बदलाउत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर कॉनकोर्स निर्माण के कारण 15 मई से 23 जून तक 40 दिनों का मेगा ब्लॉक रहेगा। इससे मुजफ्फरपुर-सूरत सहित कई ट्रेनों के परिचालन और मार्ग में बदलाव किया गया है।

Read more »

पति की मौत के 36 साल बाद भी क्यों सिंदूर लगाती हैं रेखा?रेखा के पति की मौत के 36 साल बाद भी सिंदूर लगाने का फैसला बॉलीवुड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है. आइए जानते हैं रेखा के इस बड़े कदम के पीछे का कारण और क्यों वे आज भी इसे जारी रखे हुए हैं.

Read more »

36 साल बाद घाटी में जुटेंगे कश्मीरी पंडित, जून में होगा वैश्विक कॉन्क्लेव (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)36 साल बाद घाटी में जुटेंगे कश्मीरी पंडित, जून में होगा वैश्विक कॉन्क्लेव (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

Read more »